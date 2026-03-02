五月天再攻啟德主場館 25周年巡迴演唱會香港站門票明天開售

亞洲天團五月天去年帶着「#5525 回到那一天」主題的25周年巡迴演唱會，首度攻入新落成的香港地標啟德主場館，舉行了4場「五月之約」。踏入2026年，五月天繼續履行承諾，跟歌迷於香港再度相聚舉辦「#5525+1 回到那一天」，而且比原定的5月更早，他們將會第二度超前相聚，於3月份重臨香港，與歌迷應約，並延續「#5525回到那一天」的主題，提早跟歌迷重温去年的精彩難忘時刻，再和歌迷互動著那說不盡、唱不完，25年來相互間的點點滴滴。

舞台視效連奪殊榮 25周年巡迴演唱會華麗與壯觀的舞台視效，獲世界級French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’Design Award肯定，至今共獲9獎殊榮！由5525唱到5525+1，當然會有新體驗、新視覺！串場電影笑中帶淚陪你活到那一天、嶄新視訊、帥到出鏡的裸視3D，人人宛如伸手就能觸摸到五月天。呼應五迷的要求，今年特別帶上巴士舞台來啟德，讓大家參與萬人大合唱時，更親近五月天、更為震撼心人！「#5525+1」的新編排和神秘感可謂極度期待，五迷們怎麼可能錯過呢！來啟德主場館和五月天一起，累積、締造「＋1」段共同回憶吧。

「#5525+1 回到那一天」25周年巡迴演唱會香港站．春暖花開版，將於2026年3月24、25日及3月27、28日空降啟德主場館。明天(3月3日)中午12時起在快達票( HK Ticketing )公開發售，票價分為港幣$1,855、$1,555、$1,355、$1,155、$955、$755、$555。