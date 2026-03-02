熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-02 20:00
更新：2026-Mar-02 20:00

五月天再攻啟德主場館 25周年巡迴演唱會香港站門票明天開售

F91cb4b9 0ab0 48af 9b5a bf347f028db6

五月天今年3月再攻啟德主場館。

亞洲天團五月天去年帶着「#5525 回到那一天」主題的25周年巡迴演唱會，首度攻入新落成的香港地標啟德主場館，舉行了4場「五月之約」。踏入2026年，五月天繼續履行承諾，跟歌迷於香港再度相聚舉辦「#5525+1 回到那一天」，而且比原定的5月更早，他們將會第二度超前相聚，於3月份重臨香港，與歌迷應約，並延續「#5525回到那一天」的主題，提早跟歌迷重温去年的精彩難忘時刻，再和歌迷互動著那說不盡、唱不完，25年來相互間的點點滴滴。

A22e7d1e 6273 45b1 9147 6e04ddcd0664

踏入了馬年，五月天依然驛馬星高照，從1月初重返起點台中開唱，接力馬來西亞，3月便返到啟德主場館。

舞台視效連奪殊榮

25周年巡迴演唱會華麗與壯觀的舞台視效，獲世界級French Design Awardsif Design AwardTITAN Innovation AwardADesign Award肯定，至今共獲9獎殊榮！由5525唱到5525+1，當然會有新體驗、新視覺！串場電影笑中帶淚陪你活到那一天、嶄新視訊、帥到出鏡的裸視3D，人人宛如伸手就能觸摸到五月天。呼應五迷的要求，今年特別帶上巴士舞台來啟德，讓大家參與萬人大合唱時，更親近五月天、更為震撼心人！「#5525+1」的新編排和神秘感可謂極度期待，五迷們怎麼可能錯過呢！來啟德主場館和五月天一起，累積、締造「＋1」段共同回憶吧。

#5525+1 回到那一天」25周年巡迴演唱會香港站．春暖花開版，將於202632425日及32728日空降啟德主場館。明天(33)中午12時起在快達票( HK Ticketing )公開發售，票價分為港幣$1,855$1,555$1,355$1,155$955$755$555

6a2db0de e1a1 43b2 af39 2b9974c5debc 319b6ece 62de 4084 af4e b8440f80ca63 30ca7656 601d 4a44 bf1d 584cf6ca7d94 40b37d3d 4cf4 45d0 8a1a 28e8f32b5a3d 42fd6fe4 2a74 478b b12f 62f357be6019 6bbf5e93 91a9 44ba 8fc6 d016d7986ff4 6733d6c1 4ad3 43c2 8f6a d8ff71160a8a 943cade0 8710 4fc2 879f f9415ed35587 F70303bd 381e 4c81 95fa 8d0c57fe4c2f B306c884 7238 44cb a31e b43122092ff9 4ab7d458 6f52 46c8 9fa5 0e0244d2a3a8

