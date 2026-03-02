怨女俱樂部｜WinWin楊安妮談抗罕見病辛酸史 病到嘔血前男友態度冷漠

楊安妮WinWin今晚(2日)擔任清談節目《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓，與3位男主持 余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）分享對抗罕見病「先天性肺動靜脈瘤」的辛酸，並大爆住院期間前度對她不聞不問的冷漠表現。

WinWin 自小患有先天性肺動靜脈瘤，隨時有中風危險。她憶述20歲住院做身體檢查時，血含氧量竟低至86，令醫護人員大為震驚，原來低至此數值要躺在病床上插喉治療，幾位護士更緊張到輪流測試血氧儀的準確性，以為儀器失靈。由於當時 WinWin 年紀尚輕，醫生最終決定採取微創方式，用金屬塞補住肺部的八個漏洞。這場手術歷時長達8小時，且全程只能局部麻醉，WinWin指手術過程中能清晰感覺到儀器在體內，長時間「不斷被嘢篤」兼忍尿，極度不適及劇痛，如今談起仍猶有餘悸。