怨女俱樂部｜WinWin楊安妮談抗罕見病辛酸史 病到嘔血前男友態度冷漠

楊安妮WinWin今晚(2日)擔任清談節目《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓，與3位男主持 余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）分享對抗罕見病「先天性肺動靜脈瘤」的辛酸，並大爆住院期間前度對她不聞不問的冷漠表現。
WinWin 自小患有先天性肺動靜脈瘤，隨時有中風危險。她憶述20歲住院做身體檢查時，血含氧量竟低至86，令醫護人員大為震驚，原來低至此數值要躺在病床上插喉治療，幾位護士更緊張到輪流測試血氧儀的準確性，以為儀器失靈。由於當時 WinWin 年紀尚輕，醫生最終決定採取微創方式，用金屬塞補住肺部的八個漏洞。這場手術歷時長達8小時，且全程只能局部麻醉，WinWin指手術過程中能清晰感覺到儀器在體內，長時間「不斷被嘢篤」兼忍尿，極度不適及劇痛，如今談起仍猶有餘悸。
哀求前度到醫院探病
談到病情最嚴重時，WinWin 曾在家中突然眼前一黑暈倒，全身無力，最後只能拼命爬出房間。當時她因小便後衣衫不整，母親見狀竟一度誤以為女兒遭遇強暴，主持余迪偉聞言即發揮毒舌本色笑指：「痴線，屋企除咗你屋企人仲可以有咩人呀？」WinWin 更自爆曾試過深夜嘔血，當晚只能坐著入睡，因為一躺下血就會從喉嚨湧出，而當時睡在身旁的男友亦不覺得病情嚴重，令3位主持感到不可思議。WinWin 隨後更控訴，住院期間她幾乎要哀求對方才肯現身探望，對方到場後亦只顧玩電話，態度冷淡，想先行離開時更不耐煩反嗆：「咪嚟咗陪你囉，你以為我無自己嘢要做咩？」WinWin沒有點名前男友是誰，但她曾與KC黃家灝拍拖逾6年，其後因對方疑似偷食日本妹，最分手收場。
體力不如前 吹唔漲氣球
經歷大病後，WinWin 直言人生觀大變，後悔以前未有好好珍惜與家人朋友相處的時光。提到手術留下的疤痕，余迪偉調侃建議她不如順便隆胸，WinWin 則幽默回應：「唔得啊，我係平胸主義者！」她亦分享了漫長的康復過程，表示術後呼吸變得吃力，若大力呼吸心口位置便會作痛，甚至曾因護士不慎觸碰到放血管而痛到徹夜難眠。出院後的她體力大不如前，連平常人輕易做到的「吹漲氣球」都無法完成，簡單晾衣服後更要休息足足3天