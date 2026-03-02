SEVENTEEN二度來港攻啟德 吸引7.3萬樂迷入場 唱國語歌《相遇的意義》冧fans

韓國男團SEVENTEEN，繼去年來港演出後，他們於剛過的周六、周日，於香港啟德體育園主場館舉行兩場《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA》世界巡迴演唱會，吸引73,000名觀眾到場。預售當日所有門票即時售罄，甚至連視線受限座位，亦被開放購買，可見他們的號召力。

這次來港的SEVENTEEN成員，包括勝寬、珉奎、The 8、Dino、DK、 Joshua、Jun、S.Coups及Vernon等，他們席上唱出《Domino》《Fighting》、《Network Love》、《Rock with You》、《Super》、《Thunder》及《Very Nice》等多首歌曲，又獻唱他們為華人fans灌錄的國語歌曲《相遇的意義》(만남의 의미)，並大講廣東話冧fans，包括「我愛你哋」、「今日真係好幸福」，令在場fans大感幸福。

