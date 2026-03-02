熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-02 23:00
更新：2026-Mar-02 23:00

2J8A2839

SEVENTEEN二度來港攻啟德 吸引7.3萬樂迷入場 唱國語歌《相遇的意義》冧fans

韓國男團SEVENTEEN，繼去年來港演出後，他們於剛過的周六、周日，於香港啟德體育園主場館舉行兩場《SEVENTEEN WORLD TOUR  [NEW_] IN ASIA》世界巡迴演唱會，吸引73,000名觀眾到場。預售當日所有門票即時售罄，甚至連視線受限座位，亦被開放購買，可見他們的號召力。

這次來港的SEVENTEEN成員，包括勝寬、珉奎、The 8DinoDK JoshuaJunS.CoupsVernon等，他們席上唱出《Domino》《Fighting》、《Network Love》、《Rock with You》、《Super》、《Thunder》及《Very Nice》等多首歌曲，又獻唱他們為華人fans灌錄的國語歌曲《相遇的意義》(만남의 의미)，並大講廣東話冧fans，包括「我愛你哋」、「今日真係好幸福」，令在場fans大感幸福。

2J8A0414 2J8A0721 2J8A2121

於互動環節，勝寬以韓文說道，「能夠連續兩天在這麼大的場館開演唱會，真的很幸福，我們2015年來香港參加MAMA的時候，認識我們的人還不多，因為是初舞台，所以覺得既心動又開心，隨著時間累積能和大家一起度過特別的夜晚，真的很幸福，再次感謝大家，今天回家路上要小心。」

SEVENTEEN完成香港演唱會後，將於445日重返韓國仁川亞運會主體育場，舉辦encore演唱會，為他們的世界巡迴演唱會畫上句號。

2J8A8925 2J8A2170 2J8A2675 2J8A2763

