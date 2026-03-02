王菀之蘇打綠相隔16年再合體開騷 忍淚唱方大同作品悼摯友

王菀之(Ivana)與蘇打綠前晚(28日)於灣仔會展舉行音樂會，唱足3小時。在方大同逝世一周年的2月，特地選唱大同的《Nothing To Say》及《好不容易》，青峰坦言：「非常艱難。要控制好情緒。」原來16年前與他們同台的還有方大同，Ivana 續說：「有些樂迷朋友都會知道，我們上一次同台(拉闊音樂會)，應該還有一位，他就是我們的好朋友方大同，我們各自挑了一首歌他的歌。然後要想唱給他聽.....」Ivana扁著嘴強忍淚水，唱畢歌曲，「前日排練我都感覺好似佢都係度咁，好似當年我地大家同台嘅感覺。現場係忍住淚，大家都眼濕濕。已經一年了，好掛住方大同，好掛住佢嘅音樂，好想問候佢媽媽，好想所有樂迷繼續聽佢，生活裡面仍有方大同。」聽Ivana真情分享，不少觀眾都默默落淚。

互爆趣事

蘇打綠甫出場即跟觀眾打招呼：「大家好，好久不見。有一段時間沒見，相信大家很想我們吧。」再續說，非常感謝Ivana邀請他們來到香港：「她要跑巡演，做音樂劇，還問我們要不要一起玩音樂。今天已經是我們認識菀之20年了，要不是菀之把我們從渾水中吵醒，我們已經開始休息了！哈哈哈！而且我們發覺跟菀之合作很開心，好輕鬆，竟然有時間可在台底吃東西啊！」引得全場哈哈大笑。

台灣錄音食唔停

Ivana與蘇打綠又分享初相識的趣事，Ivana個人首張國語專輯，正是與蘇打綠合作。當年Ivana首次到台灣錄音，被爆錄音前必要逛夜巿，每次都滿載而歸。Ivana笑道，「大家一邊吃一邊寫歌，不是很快樂嗎，你們沒覺得我很好客嗎？哈哈。」她又深情剖白這段友情：「認識20年，我們這段友誼不簡單。當中我們即便沒有碰面，也會聯絡，會發短信問候，會聽對方的作品。每次蘇打綠的演出和音樂，都會勾起我很多回憶。他們的音樂世界很純粹好美麗，總是充好多希望好多愛送給人。無論你幾多歲，膊上有多少重擔，聽他們的音樂就像沖了個涼一樣，成個人輕鬆晒，有力向前行。」