「蜘蛛仔」湯姆賀蘭驚傳與Zendaya秘婚 御用設計師證實這消息

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列的英國男星湯姆賀倫(Tom Holland)，自2021年宣布拍拖與Zendaya以來，一直感情穩定並已訂婚。日前Zendaya御用美國時裝設計師Law Roach突爆料，指兩人已秘密結婚，蜘蛛仔正式榮升人夫。

據外媒報道，Zendaya御用美國時裝設計師Law Roach於當地時間3月1日，於美國洛杉磯出席《第32屆演員工會獎》(Actors Awards)紅地氈活動時受訪，竟爆出一句：「婚禮已經舉行，你們錯過了。」其後，Law Roach接受《Access Hollywood》訪問時，被問及兩人是否已婚，他再次確認：「這件事是真的。」說畢哈哈大笑。

湯姆賀倫與Zendaya因拍《蜊蛛俠》系列結緣，被拍到在車上熱吻，令戀情曝光，並在2021年《 蜘蛛俠：不戰無歸》上映期間正式公開戀情，一直低調拍拖。去年，Zendaya出席金球獎頒獎禮，無名指上戴有約值400萬港元的鑽戒，原來兩人已於2024年12月訂婚。湯姆賀倫在3年前的訪問中曾表示非常保護這段關係，盡量保持神聖。「我們不覺得自己欠任何人解釋，這是我們的風格，跟我們的事業無關。」