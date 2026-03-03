林奕匡網上節目邀蔡俊彥Edan輪流上車

Phil林奕匡的YouTube節目《Phil in the Car》最新兩集邀來「世一」劍擊代表 Ryan蔡俊彥與MIRROR成員Edan呂爵安兩位好兄弟輪流上車，跟Phil一邊遊車河、一邊唱歌聊天。一直以來，《Phil in the Car》就像Phil的私人車廂聊天室，由Phil親自駕車載好友暢談音樂與生活，節目過往已經載過不少圈中好友，包括容祖兒、 馮允謙、Tim@Dear Jane、Gin Lee、Serrini等。這次訪問兩位跨界代表，連Phil也笑言：「今次其實幾緊張！」
世一Ryan在暗練歌
作為節目首位「非歌手嘉賓」，Ryan分享從足球員到劍擊冠軍的成長故事。他笑言最初小學四年級時被媽媽「逼去」上堂，卻意外愛上劍擊。多年來埋首練劍，Ryan剛在日本勇奪世界盃分站個人賽冠軍，穩佔「世一」席位。不過他在車上仍然一貫謙虛，坦言曾經歷過不少努力不被看見的低潮期，如今能夠在大賽接連綻放異彩，反而更覺得：「原來努力未必一定有回報，有時真係好彩。」Phil亦談到歌手與運動員其實同樣不易，面對的未知與不確定性一樣多，有感而發表示，只要能夠繼續做自己喜歡的事，已經是最大的禮物。就像他花4年時間完成的新專輯《The Next Station》，終於孕育出理想中的樂曲，更達成自己的「第100首作品」。談到音樂興趣，Ryan坦言：「我YouTube feed而家唱歌片多過打劍片！」他更與Phil即興合唱《一雙手》，緊張得手心冒汗。Phil大讚他聲底靚，還許下諾言：「如果你做歌手，我幫你寫歌！」
Edan細訴各種緣份
另一集由Edan接力上車，開場便爆料對Ryan大學時期的第一印象是「好串」、「木口木面」，笑指兩人由大學時期一齊打牌、打poker的室友，到今天一起站在舞台上唱歌、拍廣告，回頭看都覺得緣份既奇妙又珍貴。Edan亦提到，早前舉行個人演唱會時邀請Ryan擔任嘉賓的緣起。他笑言，當時Ryan本來只是向他索取門票，自己正為嘉賓人選煩惱，想到Ryan向來熱愛唱歌，便順口問對方有沒有興趣上台表演，結果對方一口答應。Edan更笑言：「佢嗰陣時仲未攞世界第一！」結果這次「臨時起意」成為觀眾驚喜話題。
Edan透露當年首次聽到Phil的 demo已經「一見鍾情」，更主動跟邱鋒澤提議合唱，促成《一表人才》這首合唱歌誕生。他笑說這首歌其實難度不低，「所以合唱就啱晒，我workload細啲！」今次更是多年來Edan首次與作曲人Phil一起合唱《一表人才》，對他來說絕對別具意義。
無視Haters夠佛系
無論是運動員還是歌手，網絡世界總少不了抨擊、批判。不過Ryan與Edan對此卻顯得異常從容，像是早已修煉出一種佛系面對的境界。Phil分別與二人合唱《那些不愛我的人》，笑言這首歌可以送給 haters。Edan更忍不住開玩笑說，其實這首歌特別適合Ryan唱，因為「每個Ryan都很吸引」，果然是節目中的搞笑擔當。