林奕匡網上節目邀蔡俊彥Edan輪流上車

Phil林奕匡的YouTube節目《Phil in the Car》最新兩集邀來「世一」劍擊代表 Ryan蔡俊彥與MIRROR成員Edan呂爵安兩位好兄弟輪流上車，跟Phil一邊遊車河、一邊唱歌聊天。一直以來，《Phil in the Car》就像Phil的私人車廂聊天室，由Phil親自駕車載好友暢談音樂與生活，節目過往已經載過不少圈中好友，包括容祖兒、 馮允謙、Tim@Dear Jane、Gin Lee、Serrini等。這次訪問兩位跨界代表，連Phil也笑言：「今次其實幾緊張！」

世一Ryan在暗練歌

作為節目首位「非歌手嘉賓」，Ryan分享從足球員到劍擊冠軍的成長故事。他笑言最初小學四年級時被媽媽「逼去」上堂，卻意外愛上劍擊。多年來埋首練劍，Ryan剛在日本勇奪世界盃分站個人賽冠軍，穩佔「世一」席位。不過他在車上仍然一貫謙虛，坦言曾經歷過不少努力不被看見的低潮期，如今能夠在大賽接連綻放異彩，反而更覺得：「原來努力未必一定有回報，有時真係好彩。」Phil亦談到歌手與運動員其實同樣不易，面對的未知與不確定性一樣多，有感而發表示，只要能夠繼續做自己喜歡的事，已經是最大的禮物。就像他花4年時間完成的新專輯《The Next Station》，終於孕育出理想中的樂曲，更達成自己的「第100首作品」。談到音樂興趣，Ryan坦言：「我YouTube feed而家唱歌片多過打劍片！」他更與Phil即興合唱《一雙手》，緊張得手心冒汗。Phil大讚他聲底靚，還許下諾言：「如果你做歌手，我幫你寫歌！」