金多寶｜Lokman李尚正「兩個林肯」首同場爆笑合唱 Candy驚爆蝦頭造型激似母親(有片)

MIRROR成員楊樂文Lokman與ERROR成員王家晴(Candy)日前(1日)連走8場，接力蔡卓妍(阿Sa)和許冠文為賀歲片《金多寶》謝票，兩人客串演李尚正和楊詩敏(蝦頭)年輕版，首次現身謝票場，Lokman與李尚正兩個林肯，首度合體，Lokman在徇眾要求下，與正爺即席合唱《我的回憶不是我的》，更是神還原戲中chock住轉圈的畫面，全場爆笑。而Candy就大爆與Lokman合唱的片段，足足NG了20次。談到演年輕版蝦頭，Candy笑指蝦頭的髮型與母親神奇地相似。

Lokman睇到好震撼 翁子光導演與執行導演何爵天於上周末率領演員們繼續落力謝票，在限量排片的情況下，《金多寶》累積票房已直逼1,400萬。李尚正演轉行揸的士的過氣明星，蝦頭則演曾是女拔校花的唐文珊，演年輕版的Lokman與Candy於周日首次為《金多寶》，Lokman坦言第一次入場看《金多寶》，雖然網上已有大量劇透，但仍很期待親自入場看唱K一幕，「其實我都有被震撼到！」正爺笑言亦深受震撼，「點解唔調轉，你演林肯，我唱歌時出一秒。」問到跟李尚正「撞樣」的感受，本身是兄長的Lokman笑言，「幾開心吖，無端端多咗個哥哥。」除了爆笑，他坦言亦被窩心和溫暖劇情感動到眼濕濕，Candy則自爆喊濕了兩張紙巾。談到演年輕版蝦頭，Candy首先說多了二位家姐，接著就爆料，「蝦頭嘅造型係雖級似我媽咪，戲裡髮型同我媽咪一樣。我有問佢覺唔覺得髮型好似，佢答：『係呀！我都有咁覺得！』好有緣份，搵我演年輕版蝦頭，好神奇。」

淋漓盡致 唱到聲沙 翁導笑言選角時就已誤認Lokman是年輕時的正爺，看《命案》已十分欣賞Lokman，「呢個角色，我哋覺得係不二之選。」他透露雖然Lokman和Candy演年輕版的林肯(李尚正飾)和唐文珊(蝦頭飾)，主要拍唱卡畫面，但已拍足一整晚。難得兩位林肯首度同場，當然要合唱《我的回憶不是我的》，Lokman交足戲重演chock住轉圈，不過就尷尬到搵窿捐。李尚正直言難度不低，「與蝦頭近距離交流，差唔多聞到佢呼出嚟嘅口氣，好難做嗰場戲。」Lokman大感認同，既要走位和擺pose，最難是兼顧記歌詞，「喺演繹上，我都覺得淋漓盡致喇！大解放，每take拍完都笑自己，點解可以咁。」Candy爆料：「其實都唱咗十幾廿次，因為幾高音，同埋好放好大膽咁唱，我諗都拍咗有20次NG。」何爵天解釋技術性很高，因為配合時間，拍正爺和蝦頭版本時，亦要拍攝不同角度，以便接合年輕版，正爺自言唱到沙聲：「所以差唔多cut嘅時候，我永遠都做返Lokman嘴，接番佢嘅面口。」謝票場更送林肯抱胸爆肌造型「事業扇」，非常搞笑。