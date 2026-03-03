熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-03 10:26
更新：2026-Mar-03 10:26

搞乜鬼奪命雜作｜A貨人工殺姬登場 《搞乜鬼奪命雜作6》定6月上映 (有片)

分享：
Dc17ea49 074c 4dcb bc84 3fb8c4b843dc

《搞乜鬼奪命雜作6》今年再次登上大銀幕。

adblk4

《搞乜鬼奪命雜作6》（Scary Movie 6)今年再次登上大銀幕，首條預告正式曝光！26年前，《搞乜鬼奪命雜作》系列玩轉多套驚慄電影，今年，呢四條友又再次被熟口熟面的蒙面殺手睇中，令所有恐怖電影IP都難逃被惡搞厄運！

「三寸釘」馬龍韋恩斯(Marlon Wayans)、「阿雷」西恩韋恩斯(Shawn Wayans)、「仙蒂」安娜花莉絲(Anna Faris)、「柏蘭」維珍娜荷爾(Regina Hall)一齊搞鬼回歸，聯同一班新血，炮製最癲喪嘅全新《搞乜鬼奪命雜作》！

E27afa9c 5bcf 4859 9d0a ec1a435054a2 A0d6ec82 93e9 4a9b 9b81 6ebb1834d05f 88e37b7c 6eac 4dcc b450 c293fa757f79 8f7dfb74 def0 408e 970c 6ad6c791ad83

《小姐好白2》接力

《搞乜鬼奪命雜作6》今年捲土重來，香港已定64日上映，預告除了見到A貨「人工殺姬」(M3GAN）在車廂內大耍功夫外，《搞乜鬼》系統中不少經典角色亦會回歸，今次亦秉承講得出的賣座恐怖經典，無論是重啟、續集、前傳；係原著定係衍生作品；高檔又好、低俗又好；任何稱得上「傳奇」，又或者自稱係「結局篇」但拍極都死唔斷氣的故仔，都一律被「韋恩斯兄弟」盡情戲謔兼玩殘；實行踢爆每條公式，踩盡每條底線！

除了《搞乜鬼奪命雜作6》，馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯的2004年美國爆笑電影《小姐好白》(White Chicks)亦會乘勝追擊拍續集，兄弟檔將會再次拍檔合演《小姐好白2》。

adblk5
71d28d09 aa68 4372 b28f 88ee48ad6c06 67af0a64 a1ec 444e bffd 1f147ea2f4cc 0dddb835 433c 4ec6 978a bea3f6355f18 Da8a8b62 99cd 4664 8a10 f9c6a78232f7 螢幕擷取畫面 2026 03 03 102942 01

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務