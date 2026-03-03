搞乜鬼奪命雜作｜A貨人工殺姬登場 《搞乜鬼奪命雜作6》定6月上映 (有片)

《搞乜鬼奪命雜作6》（Scary Movie 6)今年再次登上大銀幕，首條預告正式曝光！26年前，《搞乜鬼奪命雜作》系列玩轉多套驚慄電影，今年，呢四條友又再次被熟口熟面的蒙面殺手睇中，令所有恐怖電影IP都難逃被惡搞厄運！

《小姐好白 2 》接力

《搞乜鬼奪命雜作6》今年捲土重來，香港已定6月4日上映，預告除了見到A貨「人工殺姬」(M3GAN）在車廂內大耍功夫外，《搞乜鬼》系統中不少經典角色亦會回歸，今次亦秉承講得出的賣座恐怖經典，無論是重啟、續集、前傳；係原著定係衍生作品；高檔又好、低俗又好；任何稱得上「傳奇」，又或者自稱係「結局篇」但拍極都死唔斷氣的故仔，都一律被「韋恩斯兄弟」盡情戲謔兼玩殘；實行踢爆每條公式，踩盡每條底線！

除了《搞乜鬼奪命雜作6》，馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯的2004年美國爆笑電影《小姐好白》(White Chicks)亦會乘勝追擊拍續集，兄弟檔將會再次拍檔合演《小姐好白2》。