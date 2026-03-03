So Ching蘇芷晴開金口與馬天佑合唱 自言努力生存緊(有片)

馬天佑(馬友)早前推出新歌《一世人做一次傻仔》，由方皓玟作曲填詞，並邀請不同歌手單位拍片演繹新作，昨日(2日)請來前女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)拍片唱其新歌，馬天佑慰問So Ching近況：「你最近幾好嗎？」So Ching答道：「Ok啦，努力生存緊。」So Ching離團之後，專注跳舞相關工作，亦有組舞蹈團到外國演出和比賽，罕有地開金口獻聲。男友李啟言(阿Mo)在MIRROR紅館演唱會事故嚴重受傷，人生經歷沉重打擊的So Ching唱到「一世人有一次面對大難題」時，令人動容。

馬天佑和So Ching昨晚在社交平台發布短片，為新歌《一世人做一次傻仔》宣傳，馬天佑寫道，「從 80年代黃金盛世 到 2026年樂壇新聲，82位喺香港樂壇出道的歌手/音樂人，以音樂編織一部跨越世代聲音的陪伴。『無論哪個年代，都總會犯一次』的傻。」宣傳計劃邀請在橫跨45年間，合共82位歌手演繹其新作，曾參與的單位包括張致恆、裕美、洪卓立、鄧小巧、吳林峰等，以「致敬每個勇敢犯傻的瞬間。」

經歷太多 好有畫面

片段中的So Ching獨唱：「教我如何不愛你，相信無人落這田地，如何做起如何問起如何認識你，今次插翼都難飛，一世人有一次面對大難題，成功失敗也只需忘掉各樣問題，今次唯有專注做個大傻仔，唱一首《哭不出來》」接著與馬天佑合唱「不想見面時太失禮。」唱畢問對方：「我唱得好唔好聽？」馬天佑答道：「好好聽！」其間So Ching不少心篤到馬天佑的眼晴，場面爆笑，在陽光之下，So Ching展現燦爛笑容。事後，馬天佑在發帖下留言，「見到你真人感受到你係一個開朗嘅女仔，充滿愛同埋passion，唱歌嘅時候有一種好純真嘅感覺 thank you so ching!!」網民大感驚喜，紛紛留言表示好掛住So Ching的歌聲，大讚她唱得動聽，「好掛住soching把聲，好好聽但你開心就好」、「期待佢可以唱多啲」、「呢首歌好適合So Ching唱，佢經歷太多，好有畫面。」