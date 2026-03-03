向華強遺產全交郭碧婷接管，兩子反應曝光：向佑不高興

香港影視大亨向華強與老婆向太（陳嵐）據傳擁有500億港元身家，早前，向華強在社交網發布影片，自揭將成立家族基金，由新抱郭碧婷全權管理，兩個兒子向佐、向佑不會直接繼承財產，僅按每個月領取生活費，他解釋此舉是為防止兒子揮霍或受騙。消息曝光後，網民都紛紛議論，向華強日前再度拍片談及此事，並曝光兩兒子的反應。

向生再次拍片回應，他表示沒想到外界會這麼大反應：「有點轟動啊」，他解釋為何會如此高調公布遺產分配，主要是因為已經78歲，現時隨心所欲，「可以說我開始有點神經兮兮，我不管兒子想什麼，我不管社會怎麼看，我就是隨心所欲，我現在就是做我高興的事情。」他續指現在與孫兒及新抱郭碧雲相處得很開心，「但其他的事情，沒有一樣事情令我快樂……你們其他的人，有哪一個讓我開心呢？打電話給我，讓我知道你的所作所為，就已經氣死了，那盡量不要讓我知道。」



兩子反應曝光

向生又透露公布遺產分配後，大仔向佐有打電話給他：「他不敢講我什麼了」，不過，向生就大讚向佐近年事業上總算有點成績：「最近向佐當然也不錯啦，真的成熟了，四十幾歲了，事業上各方面的表現，對家裡這樣子…」反而，向佑就遺產分配的消息感到不高興，認為「是不是有點高調了」，但向生表示：「他不高興，那他也做點事情讓我高興吧，這個世界也公平一點吧，誰讓我高興我就讓誰高興，這就是我的心底話。」



提醒晚輩

最後，向生自嘲現在接近80歲，開始「胡說八道」，因為以往顧慮太多，顧及面子等等，現在決定要快樂過日子，同時亦提醒年輕一代：「你們年輕人做事情也是要跟著你們開心的高興的事情去做，最重要是內心要樂觀，什麼都想開一點，做人就這樣。」