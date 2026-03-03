黃玉郎分享情史 與首任太太兩度離合 現任老婆為自己頭號粉絲

黃玉郎曾有過兩段婚姻，於1971年與同為漫畫家的馬夢妮結為夫婦，育有兩子一女。不過這段婚姻一波三折，二人離合兩次，表示：「與第一個老婆離婚，過一年之後，覺得離婚唔係幾好，又再復婚。又三年之後呢，又再離過。」 其後曾與女藝人倪詩蓓相戀，育有一名患自閉症兒子，不過就未有註冊結婚，二人關係穩定多年，但最終於2004年分手。然而，最轟動嘅一段情，莫過於與當年僅16歲的黎姿「忘年戀」。1988年，二人相差21歲的戀情成為當年娛樂頭條。雖然戀情維持近3年後劃上句號，但多年來依然是香港娛樂圈津津樂道話題之一。

黃玉郎即將迎來76歲生日，日前「香港漫畫教父」於YouTube節目罕談及自己嘅感情世界，大方回顧兩段婚姻及多段戀情，並甜蜜分享現任太太Cass Fong及6歲兒子幸福點滴，笑言「有子萬事足」，神采飛揚。

細仔百厭似足自己

近年黃玉郎愛情生活趨於穩定，2019年與現任太太Cass Fong註冊結婚。年過七旬再次當爸爸，佢坦言曾考慮人工受孕與試管嬰兒，後來太太自然懷孕，讓他驚喜又感恩。黃玉郎續指，原本以為年紀大未必湊得好，但現時家庭和睦，收工只想盡快回家：「我而家收工個仔喺屋企等我，我梗係返屋企啦。」又表示返到屋企見到個細仔覺得好滿足，笑言囝囝活潑好動：「佢似足我咁百厭呀！簡直青出於藍。」

談到與太太相處，黃玉郎滿臉幸福地形容Cass如同自己「頭號粉絲」，事事遷就：「佢覺得老公講乜都啱。」黃玉郎表示，現階段生活重心已放在家庭上，並冇打算強迫子女接手自己嘅漫畫王國，只盼每個孩子快樂成長，特別希望患有自閉症的兒子能健康平安。