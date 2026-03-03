周永恆被爆離婚赤裸搵上門發癲 周曉彤哭訴遭滋擾情緒崩潰

日前，有網民拍到周永恆與一名「妙齡少女」在地鐵車廂中相擁，再次引來「背妻偷食」疑雲，不過，事後周永恆澄清該女子正是其妻子陳薇。然而，在「車廂攬女」事件曝光後，前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）即在社交網公開數臭周永恆多宗罪，並轉發男方的攬女相，怒斥：「真係世紀賤男周永恒，你都呃得我透，呃我話離左(咗)婚，千萬個大話。」不過，Ivy就向網民強調自己與周永恆並非戀人。

周永恆（Roy）多年來負耐新聞多多，2017年與趙頌茹離婚時被爆出軌及家暴，被網民封為「世紀賤男」，2018年他與內地妻子陳薇奉子成婚，育有一子，至2023年二人再爆出家暴事件並鬧上法庭。今日(3日) 陳薇突在社交網宣布已經與周永恆辦理離婚近一年。

多年來追求

日前Ivy向傳媒爆料， 指她與周永恆已經相識10多年，多年來男方都是她的追求者，而她一直未有接受，但就曾經向對方說過：「如果我40歲前未嫁、未有男朋友，我就俾個機會你！」兩年後將踏入40歲的Ivy，自去年9月起，就開始成為周永恆的「獵物」，男方更聲稱陳薇給他「戴綠帽」，並請求Ivy幫忙每星期湊仔一日，給兒子母愛，而Ivy 亦有心軟幫忙湊仔。

飽受滋擾

周曉彤續指周永恆其後行為越界，除聲稱被音樂人「L先生」性侵，又指自己無家可歸，並執拾家當到Ivy屋企門口，要求同居；當被Ivy堅決拒絕後，更情緒失控發狂，Ivy更大喊周永恆的恐怖行為，並指他離譜到赤裸上身在她的屋企門口發癲：「佢真係好癲，佢三更半夜會走上我屋企門口不停撳鐘，撳足成個鐘都唔肯走，我報埋警，佢走咗，冇幾耐佢又嚟過，佢仲跟蹤我，話要殺死我，我真係好驚，驚到唔敢返屋企！」Ivy 飽受周永恆滋擾，情緒崩潰，同時她亦心痛周永恆的兒子慘變人球，並大爆周永恆收埋兒子不讓他上學。她希望事件公開後，若周永恆與老婆離婚，希望兒子可以跟隨適合的人去照顧，重返正常生活。