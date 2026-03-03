吳文忻胸部傷口流膿發出酸臭味 感覺與死神接近辦生前追思會

現年51歲的吳文忻於2024年8月公開乳癌復發後，多來她一直積極抗癌，期間，吳文忻的病情曾一度好轉，日前她接受TVB節目《流行都市》訪問，自揭過去兩個月病情惡化，狀態未如理想，更指身體一度發出惡臭，感覺自己與死神極度接近。
急轉直下
訪問中，見吳文忻明顯消瘦不少，她自揭過去兩個月狀況急轉直下，胸部傷口流膿發出酸餿味，令她感身心俱疲：「未試過情緖咁差，直頭日日爆喊，因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同條屍一齊瞓咁，嗰種感覺係...我心諗係咪真係就嚟死呀？！」
為女振作
吳文忻又透露現時藥物未太有效，並將會去深圳治病，而兩名可愛的女兒成為吳文忻抗癌路上最強的動力，她深知自己不能就此倒下來，要重新振作。除了女兒，身邊好友亦不斷為她送上鼓勵，特別她的小學同學彭秀慧導演，在她最低潮時每天打電話給她，她哽咽說道：「佢日日打俾我，有時覺得佢咁煩架，但又真係差好遠，好有愛，積極返。」
百無禁忌
吳文忻更透露早前一班好姊妹在酒店的全海景套房內，為她舉行了一場特別的「生前追思會」，她自言一向百無禁忌，並與好友大談生死看法：「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼。」並指朋友們的支持像一個加油站。