熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-03 17:00
更新：2026-Mar-03 17:00

吳文忻胸部傷口流膿發出酸臭味 感覺與死神接近辦生前追思會

分享：
IMG 4979

吳文忻胸部傷口流膿發出酸臭味。

adblk4

現年51歲的吳文忻於20248月公開乳癌復發後，多來她一直積極抗癌，期間，吳文忻的病情曾一度好轉，日前她接受TVB節目《流行都市》訪問，自揭過去兩個月病情惡化，狀態未如理想，更指身體一度發出惡臭，感覺自己與死神極度接近。

急轉直下

訪問中，見吳文忻明顯消瘦不少，她自揭過去兩個月狀況急轉直下，胸部傷口流膿發出酸餿味，令她感身心俱疲：「未試過情緖咁差，直頭日日爆喊，因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同條屍一齊瞓咁，嗰種感覺係...我心諗係咪真係就嚟死呀？！」

adblk5
IMG 4977

吳文忻自揭過去兩個月病情惡化，狀態未如理想。

為女振作

吳文忻又透露現時藥物未太有效，並將會去深圳治病，而兩名可愛的女兒成為吳文忻抗癌路上最強的動力，她深知自己不能就此倒下來，要重新振作。除了女兒，身邊好友亦不斷為她送上鼓勵，特別她的小學同學彭秀慧導演，在她最低潮時每天打電話給她，她哽咽說道：「佢日日打俾我，有時覺得佢咁煩架，但又真係差好遠，好有愛，積極返。」

百無禁忌

吳文忻更透露早前一班好姊妹在酒店的全海景套房內，為她舉行了一場特別的「生前追思會」，她自言一向百無禁忌，並與好友大談生死看法：「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼。」並指朋友們的支持像一個加油站。

adblk6
IMG 4978 0dc64e2a 933d 4041 8ec5 2f410356d8ec 0 09 2

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務