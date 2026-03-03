臥底嬌娃｜Yumi鍾柔美登場扮0自信鵪鶉樣 重現老江湖經典一字馬

TVB新劇《臥底嬌娃》由張曦雯、陳瀅、羅毓儀主演，馬貫東首次擔任男一，陣容還有邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及Yumi鍾柔美等，當中「聲夢小花」Yumi在《臥底嬌娃》昨晚(2日)播出的第六集正式登場！

劇情講述劉寶儀(Yumi飾)，與閨蜜Mabel(謝采芝飾)組成「BoboLand」參加選秀節目《超星女團》，但被競爭對手「女子十八」成員阿真(劉詠彤)、阿善(陳偲穎)與阿美(文凱婷Aeren飾)質疑靠後台入圍，寶儀不知所措，「臥底三嬌」沈佳琪(張曦雯飾)、江妙姿(陳瀅飾)、童小茹(羅毓儀飾)即為寶儀出頭。之後Mabel因家事被迫退賽，寶儀失去拍檔後亦想退賽，幸被三女勸服留下並一起組隊。