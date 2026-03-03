李龍基寄情玩飛機唔諗王青霞 怕提起又成YouTuber狙擊對象

李龍基今日(3日)到尖沙咀出席好友陳德森《生命當鋪》新書發佈會，有幾聲咳的笑言因為沒有人照顧而著涼，其後他解釋說︰「年初五開始病，前幾日咳到聲都開唔到。前排又冷又熱，我去玩模型飛機，玩到興起就除衫，凍凍哋就著番件衫，點知就瀨嘢啦！始終唔後生，依家寄情玩模型飛機，唔想自己諗太多。」他透露後日登台唱歌，希望盡快康復。

問到會否找個人照顧自己，基哥表示「唔搵」，他坦言近期工作比較忙，3月份接了不少商演，6月開始又要去澳洲、美加登台。談到他成為逆市奇芭，他說︰「托賴啦！我有一輪無咩人請我，有一排俾啲無良YouTuber做到我個形象好差，講到我有咁衰得咁衰，喺國內有人叫我停一停先，因為聽到你好多新聞。有段時間停得好緊要，呢輪係會知，李龍基入行咁多年其實係無嘢，啲人會諗點解佢呢輪會咁呢？佢哋睇清楚啦！我只係同一名女士有糾葛，就有好多唔同花名，講到我有咁衰得咁衰，佢哋(客戶)都係被人(YouTuber)瞞騙！」

不過，基哥承認若沒有YouTuber爆料，自己一直會蒙在鼓裡，但覺得YouTuber爆人私隱不太好。問到他有沒有嬲王青霞，他說︰「我到依家都冇嬲佢，我都好明白，因為真係好驚一講出嚟，大家就玩完，佢可能會有呢個考量。」他表示不想再多提王青霞，因為每一次提起都會引來YouTuber會因應他一些說話而無限大。他說︰「有時唔理佢係唔得，有某位YouTuber直情係做啲假證據，但我希望唔想再俾啲題目佢哋去延續落去。」

唔諗同王青霞復合

他透露王青霞新年有向他傳訊息，但只是作為一個普通朋友的問候，自己不欲再說對方。問到是否擔心再提王青霞會影響自己的工作，他直認是︰「最近有個商場本來傾好晒，但之後話『李龍基我哋唔做住，遲啲先！』我明係咩意思，因為嗰啲負面新聞。不過咁，我無咩所謂，我無辦法逐個回應，市民眼睛係雪亮，大家知道佢哋心懷乜嘢！我依家睇到好淡，唔想俾太多話題佢哋講。」

再問到基哥是否滿意王青霞給他的解釋，他表示沒有太多感覺，一切留待時間去安排，他說︰「有時自己第二日擘唔擘大到隻眼都唔知，依家做人睇得平淡啲，開心啲過！」基哥自覺近兩年的運程一般，因此不敢去問流年，他坦言很信命運，或稍後到黃大仙求籤問前程。有指他不再染粉紅色頭髮是經高人指點，他直認不諱，但不知道過去年兩年的運程是否跟髮色有關。對於有命理師傅在節目指他跟王青霞緣份未盡，基哥咳了幾聲說︰「都係留俾上天安排，如果真係未盡就未盡啦！依家咩都唔諗，心如止水。」