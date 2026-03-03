應昌佑轉型任司儀養家 成兩子女之父無意重返樂壇

Bob林盛斌身為「棋人娛樂製作」老闆之一，近年公司搞得有聲有色，今日更宣布應昌佑、劉晨芝、許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）及王晶乖女Dada王海榛（前名：王子涵）亦加盟成為旗下藝人，並聯同王鎮泉、余迪偉等出席《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》。
46歲的應昌佑出道於2004年，翌年與當時同門新人衛蘭合唱《24》，並替對方作品《大哥》擔任MV男主角，應昌佑離開幕前多年，婚後育有一子一女的他表示：「我離開咗前公司都12年，貶吓眼我個仔都11歲，當時離開嘅時候，真心想做我最擅長嘅設計工作，我現在都係一位設計師，喺一間公司裡面做咗4年。不過，早幾年我有諗有咩可以繼續發展呢？我上年就的起心肝，搵阿Bob，因為我一想起MC，就只有佢個樣喺我腦海浮出嚟，雖然大家都忙，但終於有機會見到面，長談一段時間，所以大家談完之後就覺得方向都係一致，我覺得係個緣份，其實我認識佢好多年，當我出道時佢係電台DJ已經認識，我覺得要好好珍惜，仲有要好好把握。」
現時只會沖涼揸車時唱歌
應昌佑直認仍然好熱愛唱歌，從來沒有放下過音樂這件事，不過只是沖涼、開車時候才會唱歌，他透露簽約「棋人娛樂製作」之前，已有同事問他有沒有想過重返歌壇做歌手？我當時立即說：「唔想，我鍾意唱歌，不過我亦都想搵到一份工作，可以配合我現在呢個階段嘅我，因為呢個階段我有兩個小朋友，我亦都有份正職，其實係需要有好多考慮，我覺得MC呢個方向暫時係比較適合，不過我唔會否定，都唔排除任何嘢，或者公司覺得我可以試試出歌，呢個我唔會抗拒。」應昌佑不排除出接司儀job可以加入唱歌環節，或可叫價更高，他坦言跟Bob亦認為這可能是自己在司儀界的一個優勢。
多得衛蘭重拾做歌手感覺
去年，應昌佑獲衛蘭（Janice）邀請擔任其佛山演唱會嘉賓：「其實上年佢請我去佛山做嘉賓係好突然，去年8月佢突然親自發訊息搵我做佢嘉賓，因為當時佢有一個嘉賓系列，請咗以前嘅A Music舊歌手，李治廷都有去，我係其中一位，我覺得好榮幸，嗰陣時都係一個好大嘅動力想搵阿Bob，因為當時我有重拾做歌手嘅感覺，我好懷念嗰10年喺娛樂圈嘅時間，其實真係好開心，雖然自己冇達到一個我認為可以達到嘅目標，但係我獲益良多，好多謝大家都冇忘記我。」他亦希望日後仍有其他機會跟Janice合唱《24》。Bob亦睇中應昌佑對運動知識豐富，認為市場上做sports的主持人不算很多，加上應昌佑又是個好爸爸，覺得他朝運動及親子方向會有出路。