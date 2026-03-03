應昌佑轉型任司儀養家 育兩個仔女無意重返樂壇

Bob林盛斌身為「棋人娛樂製作」老闆之一，近年公司搞得有聲有色，今日更宣布應昌佑、劉晨芝、許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）及王晶乖女Dada王海榛（前名：王子涵）亦加盟成為旗下藝人，並聯同王鎮泉、余迪偉等出席《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》。

46歲的應昌佑出道於2004年，翌年與當時同門新人衛蘭合唱《24》，並替對方作品《大哥》擔任MV男主角，應昌佑離開幕前多年，婚後育有一子一女的他表示：「我離開咗前公司都12年，貶吓眼我個仔都11歲，當時離開嘅時候，真心想做我最擅長嘅設計工作，我現在都係一位設計師，喺一間公司裡面做咗4年。不過，早幾年我有諗有咩可以繼續發展呢？我上年就的起心肝，搵阿Bob，因為我一想起MC，就只有佢個樣喺我腦海浮出嚟，雖然大家都忙，但終於有機會見到面，長談一段時間，所以大家談完之後就覺得方向都係一致，我覺得係個緣份，其實我認識佢好多年，當我出道時佢係電台DJ已經認識，我覺得要好好珍惜，仲有要好好把握。」