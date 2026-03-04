日租家庭訪問｜班頓費沙演活失意老臨 拍住混血新人讀劇本雙雙落淚

《盜墓迷城》(The Mummy)男星班頓費沙(Brendan Fraser)主演新片《日租家庭》(Rental Family)明天(3月5日)在香港正式上映，該片由艾美獎最佳迷你劇《齮齕人生》(Beef)導演Hikari執導，靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業。班頓費沙演活失意迷惘，其角色Philip是位演員，滯留東京的他為了生活，無奈加入「出租家人」公司，竟從一場場「演出」尋回自我，並對生命意義有全新體會。

班頓費沙與混血少女Shannon Gorman的父女情疑真似假。

靈感來自Covid艱難時刻 《am730》日前參與《日租家庭》在美國舉行的訪問，導演Hikari、主角班頓費沙、山本真理及柄本明等均有現身分享拍攝感受。導演Hikari表示，出租家庭人員的服務公司在日本十分普遍，但在美國並不流行，她一直希望可拍一個故事來反映不同民族色彩和生活意念。當劇本寫好，Hikari正物色主角時卻看到班頓費沙在《鯨》(The Whale )一片的演出，深深感受到他擁有善良品格，便決定找他演《日租家庭》的主角Philip。」Hikari在Covid時看到整個世界的人也變得孤獨，於是便有靈感寫出這個故事，她說：「日本社會的生活看似很繁榮，其實有很多人的生活都十分孤單和寂寞，也可能會引至情緒低落，於是我借用了日本一直存在的出租家庭概念作題材。其實早在八十年代，這行業在日本極之普遍，希望大家在困難時可以保持正面態度和其他人溝通。我在想誰人會聘用出租家庭的服務，有甚麼人會為這些公司打工等。片中可看到Philip替不同顧客提供各種服務，但我一直想構思更複雜的情節，於是加入了自己的瘋狂想法。」

班頓則憶述：「還記得第一次和Hikari在紐約見面，我們花了6個小時談美術、文學，還有很多話題。我心裏想到底她何時才開口問我會否接演Philip這角色。當首次看到這劇本時，我感到很特別，出租家人這意念對我來說，是人與人之間為建立出一段關係，可能只是短暫和代替性，但亦可以很感人。作為一個演員，我常追求新鮮體驗。今次是十分特別的機會，還可以到日本拍攝，學習日文和文化，太好了！」

山本真理兩年後才知父親患癌 影片中，山本真理飾演角色充分表現到東西方文化的差異，她透露：「我想舉一個例子給大家，早前家父患上癌症，幸好他現在康復了。但我是兩年後才知道這件事！在東方文化上，父母不想子女擔心，有些事絕對不會提出。相反在西方人的家庭，會大家一起去分享喜與怒，以及不同意見。」山本真理本身有新聞學的背景，在演Aiko前已抱著好奇心去探討出租家庭的故事：「開拍前我也去作資料搜查的工作，也明白到在出租家庭工作人員的心態，因為除了為客人提供服務之外，他們同時間也填補顧客們寂寞的內心世界。在演Aiko時我沒有直接感到觀眾們的感受，但到電影推出後，見到大家的支持和反應，令我十分之感動，因為Aiko很用心去對待她的顧客，也是出租家庭的主要成員之一。」山本真理又指，出租家人在日本不是一個新概念。

77歲柄本明苦練英文對白 年屆77歲的日本著名老牌演員柄本明，也為這部電影苦練英文，柄本明笑言：「學習英語的確是有點困難，而且片中的對白很具挑戰性，看到班頓在片中的演出很精彩，我也覺得自己還有很多空間去發展演藝事業呢！」另外，片中混血少女Shannon Gorman演出亮眼，她是首次參與幕前演出：「雖然這部電影十分受歡迎，對我來說最大的挑戰是我沒有的單親家庭經驗，因為我生長在一個大家庭。幸好我有一位同學的背景很像片中Mia的經歷，於是我一直把她的經歷和心情放在Mia當中，之後我努力唸好劇本便開始揣摩角色。」班頓費沙聽完即補充說：「我還記得第一次跟你見面，當時你的父親亦在場，我見到你即覺得導演已找到合適的演員去演Mia一角了。之後我們首次圍讀劇本，大家感動到留下眼淚。」最後Hikari希望《日租家庭》這故事讓世界各地觀眾產生共鳴，也帶給大家不同的靈感，要珍惜身邊的家人和朋友。

記者Lilly Lui洛杉磯報道