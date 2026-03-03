陳德森宣布開戲落實古天樂張家輝佘詩曼做主角 錢嘉樂開心搵到接班人

金像獎導演陳德森舉行新書《生命當舖》發布會，他表示明年是香港回歸30周年，現正籌備一套新戲《一九四一》，錢嘉樂會執導，目的是為「香港動作特技演員公會」年邁及沒有積蓄的動作演員籌款，已落實古天樂、張家輝、吳彥祖和佘詩曼等參演。此外，他亦邀請洪金寶、元彪、元秋、元華、劉德華、袁和平、徐克、唐季禮、有份參演《古惑仔》的演員等。

金像獎導演陳德森舉行新書《生命當舖》發布會，他表示明年是香港回歸30周年，現正籌備一套新戲《一九四一》，錢嘉樂會執導，目的是為「香港動作特技演員公會」年邁及沒有積蓄的動作演員籌款，已落實古天樂、張家輝、吳彥祖和佘詩曼等參演。此外，他亦邀請洪金寶、元彪、元秋、元華、劉德華、袁和平、徐克、唐季禮、有份參演《古惑仔》的演員等。

錢嘉樂非常感激陳德森的幫忙，因為對方與不少製作人傾討籌備近年，一分一毫也沒收。對於翁靜晶提到劉家良為爭取龍虎武師福利，搞到被封殺，又談到成龍、曾志偉等昔日在電影上的恩怨，二人異口同聲表示事情已經過去，大家要展望將來，不用多談。

他表示年青時不錫身搞到周身舊患，日前自己也有接受膝頭哥手術。他說︰「我哋後生唔錫住，動作演員後生點威點威，始終有年紀大嘅一日，所以我哋幸福之餘，有今日都係有呢班幕後嘅無名英雄俾我哋，所以都要照顧佢，要照顧前輩，又要睇住啲後輩，我哋中間呢一代要做好個橋樑。」他表示已擔任香港動作特技演員公會會長十年，希望可以交棒予年青人，今年特別開心是頒「傑出動作表演大奬」予廿幾、三十多歲的演員，「因為佢哋出現，我可以將啲重擔逐樣交出嚟。」