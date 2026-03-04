熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-04 07:00
更新：2026-Mar-04 07:00

范振鋒主持節目推新環節「靚靚陪審團」 爆太太李思欣卸妝成地濕晒

分享：
2a.李思欣擔任范振鋒主持的《「鋒」繼續吹》「靚靚陪審團」嘉賓主持

李思欣擔任范振鋒節目中「靚靚陪審團」環節的嘉賓主持。

adblk4

范振鋒主持的電台節目《「鋒」繼續吹》近日推出全新環節「靚靚陪審團」，首集更邀來太太李思欣擔任嘉賓主持，夫妻檔在節目中大談扮靚護膚日常。同場還有香港美容儀器創辦人Nicole Lam「高力豆沙」坐鎮，以專業角度為二人「判案」。

細微變化即拉警報

節目中，范振鋒率先爆料，笑指太太思欣對自己臉上任何細微變化都高度關注，表示：「成日問我『呢度係咪有粒嘢？你覺唔覺？』」阿范續指有時候隻眼未必看得太清楚，太太會即刻話：「咩呀？咁都睇唔清楚？」思欣在旁隨即笑言不語，互動盡顯夫妻間的默契。

adblk5
594783903 25148109231525119 6366421905525446021 n 612591321 25394033740265999 638351093751023390 n 511151674 9971011589661464 7853461168513647065 n

拍攝見盡真實一面

李思欣坦言，希望自己皮膚一直keep得好，但近年少去美容院，原因竟然只是「懶」，她稱：「其實在屋企護膚可以隨時做，最緊要係按step做好每一步。如果去美容院，介紹的療程未必適合自己。」當Nicole問及思欣的卸妝過程，阿范笑言非常有畫面：「她每次都卸到成張檯都係嘢，洗手盆濕曬！」思欣即大方承認自己程序繁複：「我是先落眼妝，再用卸妝油，之後再洗臉。」她笑說：「每次完成後范振鋒都會問『你做咩事？成地濕晒？』」一唱一和將平日夫妻相處的真實一面搬上節目，十分甜蜜。

adblk6

聽到Nicole介紹的正確卸妝步驟後，阿范亦大爆拍攝時在化妝間遇到的震撼經歷，笑指：「在化妝間，夜夜地佢哋開始落妝，或者開工還沒化妝回去化，都看到好多藝人都好驚嚇，塊臉灰晒。真是會彈開，個心離晒。」言論惹來全場爆笑。

3.左起 范振鋒、婥絲（香港）美容儀器有限公司香港研發儀器創辦人Nicole Lam、李思欣 2b.李思欣擔任范振鋒主持的《「鋒」繼續吹》「靚靚陪審團」嘉賓主持 1a.左起 范振鋒、婥絲（香港）美容儀器有限公司香港研發儀器創辦人Nicole Lam、李思欣

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務