范振鋒主持節目推新環節「靚靚陪審團」 爆太太李思欣卸妝成地濕晒

范振鋒主持的電台節目《「鋒」繼續吹》近日推出全新環節「靚靚陪審團」，首集更邀來太太李思欣擔任嘉賓主持，夫妻檔在節目中大談扮靚護膚日常。同場還有香港美容儀器創辦人Nicole Lam「高力豆沙」坐鎮，以專業角度為二人「判案」。

細微變化即拉警報

節目中，范振鋒率先爆料，笑指太太思欣對自己臉上任何細微變化都高度關注，表示：「成日問我『呢度係咪有粒嘢？你覺唔覺？』」阿范續指有時候隻眼未必看得太清楚，太太會即刻話：「咩呀？咁都睇唔清楚？」思欣在旁隨即笑言不語，互動盡顯夫妻間的默契。