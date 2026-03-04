范振鋒主持節目推新環節「靚靚陪審團」 爆太太李思欣卸妝成地濕晒

范振鋒主持的電台節目《「鋒」繼續吹》近日推出全新環節「靚靚陪審團」，首集更邀來太太李思欣擔任嘉賓主持，夫妻檔在節目中大談扮靚護膚日常。同場還有香港美容儀器創辦人Nicole Lam「高力豆沙」坐鎮，以專業角度為二人「判案」。
細微變化即拉警報
節目中，范振鋒率先爆料，笑指太太思欣對自己臉上任何細微變化都高度關注，表示：「成日問我『呢度係咪有粒嘢？你覺唔覺？』」阿范續指有時候隻眼未必看得太清楚，太太會即刻話：「咩呀？咁都睇唔清楚？」思欣在旁隨即笑言不語，互動盡顯夫妻間的默契。
拍攝見盡真實一面
李思欣坦言，希望自己皮膚一直keep得好，但近年少去美容院，原因竟然只是「懶」，她稱：「其實在屋企護膚可以隨時做，最緊要係按step做好每一步。如果去美容院，介紹的療程未必適合自己。」當Nicole問及思欣的卸妝過程，阿范笑言非常有畫面：「她每次都卸到成張檯都係嘢，洗手盆濕曬！」思欣即大方承認自己程序繁複：「我是先落眼妝，再用卸妝油，之後再洗臉。」她笑說：「每次完成後范振鋒都會問『你做咩事？成地濕晒？』」一唱一和將平日夫妻相處的真實一面搬上節目，十分甜蜜。
聽到Nicole介紹的正確卸妝步驟後，阿范亦大爆拍攝時在化妝間遇到的震撼經歷，笑指：「在化妝間，夜夜地佢哋開始落妝，或者開工還沒化妝回去化，都看到好多藝人都好驚嚇，塊臉灰晒。真是會彈開，個心離晒。」言論惹來全場爆笑。