專訪｜鄧家杰《造星V》後開公司倒爭5位數 無法見婆婆一面成遺憾

《全民造星V》的鄧家杰（Kakit）打入20強之後，未有像Lyman、ROVER四子般成MakerVille藝人，反而放手一搏向外闖。除了獲邀拍攝微電影，更踏上台板参演舞台劇《Di-Dar音樂劇場》。接下來，他將於3月5日至8日出演由慈善基金贊助，主題講求「共融」的舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》，一嚐當男主角的滋味。 今次Kakit除了與Ben Sir歐陽偉豪合作，最特別的是拍檔是來自不同背景的基層，當中包括殘疾人士、更生人士及一群12至19歲的青少年學生。他們將攜手演繹一個從「鹹魚」到追夢者的蛻變故事，展現舞台上的多元可能。大家常說「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別？」，Kakit為了夢想，這幾年一直努力，在商場獻唱表演、到學校跳舞，努力經營社交平台，甚至自資學戲，不停發掘自己的可能性，其後獲賞識参與舞台劇，看似比同期的發展順利，但在他而言，一直處於低谷狀態。

Kaki與Ben Sir歐陽偉豪於舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》首次合作。

不要為明日焦慮 他坦言《造星V》之後，不停陷入自我懷疑，很多東西都未如他所願，難免令他感到氣餒。他說：「呢3年我有好多得著，經歷過好多低谷，但呢啲低谷係可以令自己學習點樣去面對自己嘅人生。我會問自己做緊咩呢？做每一步都係錯，自己可以仲點行落去？但係往往經歷得愈多，人生目標就愈嚟愈明顯，自己會不停懷疑、胡思亂想，但其實係唔需要諗太多。人生好似舞台咁，對手俾咩你，你只需要面對好呢一個人、點做下一步就得，唔需要不停內耗。只要好好面對今日，今日比昨日進步少少，就會順住個勢而行。」

對比同期，Kakit靠自己獲得不同機會，他坦承自己是幸運的一群，特別是今次跟殘障人士一齊演出，看到他們沒有因為身體殘障去限制表演能力。「其實每個人都有自己嘅課題，各自有唔同問題去面對，亦都因為咁會令大家變得愈來愈好，識得去應對自己嘅人生。以往我可能會在意結果，我依家會在意個過程，有前輩講過，有時做完可能無結果，但人生係多咗一樣嘢，有人會問我工作圓唔圓滿，我工作唔圓滿，但人生好圓滿，因為我試咗，就好足夠！」他坦言「窮」亦是一個動力，「個人一窮，麥記廿幾蚊個餐都要自己搵錢，就會努力去爭取。」

用酒精麻醉傷痛 Kakit其中一個低谷莫過於是外婆離世，因為沒有見到她最後一面大感懊悔，他說：「當時我有工作，無聽到個電話，之後媽咪錄音留言話要返大陸，我以為佢係返大陸玩，點知原來係全家人去見婆婆最後一面，我真係崩潰咗！因為我成個童年係同婆婆一齊過，佢帶俾我嘅愛實在太多，令我喺一個充滿愛嘅環境下成長，但我竟然無聽到呢個電話，好難過！」 他坦言從沒想過會錯失見婆婆最後一面的機會，只好不停飲酒麻木自己，「我呢個年齡唔識去面對死別(編按︰22歲)，生離可能好啲，仲有得見。我飲到爛酒，我攬住媽咪係咁喊，無原因係咁講『對唔住』，覺得自己做錯好多！佢說話婆婆會知道你唔係有心，但一講呢啲就愈講愈喊。呢一次我覺得自己成長好多，開始學點樣接受死別。呢一刻我會覺得死別係一定見唔到，但生離未必係好事，因為充滿太多未知數。」Kakit跟婆婆的相處，令人不禁想起電影《金多寶》中金燕玲與鍾雪瑩，金燕玲送了一部攝錄機讓孫女鍾雪瑩追夢，而現實中，Kakit的婆婆亦不停留意孫仔在比賽的表演，不會認為他在發明星夢，而是以他為榮。

雄心壯志後插水下滑 在《造星V》之後，Kakit曾以為自己會一帆風順，至少闖出一點點名堂，會獲大家垂青，但現實往往是殘酷。他雄心壯志以為自己會有很多工作，於是開了一間無限公司，由於設立的門檻低，好讓自己方便報稅，沒料到現在卻換來不少痛苦。因為自己不擅處理文書工作，想關閉公司，又要面對繁複的手續，打算找人處理時，卻發現要拿出5位數字去處理，他坦言從來沒有想像過會忽然變負數，亦苦無對策，更笑謂這個「低谷」是每天都要想辦法去處理，無法不得不焦慮。

他說︰「我《造星》完咗之後，係無嘢做，稅都唔使交。但係公司要每年都要交報告，又要繼牌呢樣嗰樣，每樣都係錢，但我都冇收入仲開嚟做咩？所以煩惱點樣執咗公司，真係好想問下有關部門，有冇得求情，我個處境好複雜！好無奈，開完無嘢做，真係無諗過執都要罰錢！當我搵到個會計同我列出條數，我睇到係暈低！真係放過我啦！」儘管如此，Kakit拒找家人幫忙，坦言媽媽給他的支持已是最保貴的東西，「我每當想放棄嘅時候，媽咪永遠喺旁邊拉我一把，佢係我重拾信念嘅動力，感受到無私的付出。我每次見到媽咪咁辛勞，但都會開心過活，我覺得自己無資格去放棄，就算跌到幾低都會爬番上嚟。」

《鹹魚肉餅豬仔包》彩排花絮︰