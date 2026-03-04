區瑞強孖麥潤壽鄭子誠開騷 周國豐開金口預被前輩畀燈品評

區瑞強（Albert）將於3月21、22日（星期六、日）聯三位DJ好友麥潤壽、鄭子誠和周國豐，假香港理工大學賽馬會綜藝館舉行《和富慈善基金呈獻DJ殿堂電台歲月演唱會2026》，昨日(3日)他們舉行記者招待會交代演唱會詳情。Albert表示有這個演唱會構思很久，但一直未有機會實行，「我成日搞唔同類型嘅演唱會，但呢個唔係普通嘅演唱會，召集啲DJ同事之餘，希望邀請到啲聽眾一齊參與，因為咁多年嚟聽眾嘅回應真係好重要，我哋DJ每人做幾個鐘節目，同聽眾交流建立嘅感情，就好似老朋友一樣。」

Albert又透露今次演唱會的賣點，不單止有歌聽，「唔係淨係聽歌，聽佢哋講嘢都係好有吸引力嘅節目，仲要喺現場可以交流對答，甚至可以即場點唱，係個好融洽嘅聚會，我構思咗10幾年，機會真係好難得，到時我會同佢哋三位分別都有合作。」

麥潤壽表示很喜歡跟聽眾的交流，他當年離開電台曾被聽眾投訴，「佢哋話我殘忍，因為聽咗我節目10年，突然停咗佢哋唔知嗰段時間可以做咩。」不過講到唱歌，麥Sir強調本身並非唱家班，反而更愛彈結他，「我真係好少唱歌，包括唱K，但係我會得閒練吓結他，自從我發現咗木結他都可以用電，凌晨三、四點都可以練。」但今次Albert邀請就算要唱歌，他都樂於參與，「我同佢做咗幾十年同事，我首歌《在晴朗的天空下》都係佢幫我錄，冇佢我都冇呢首歌，當然我唔敢再叫佢唱埋。」另外，麥Sir在演唱會時，還會演繹紀念他母親的歌曲《十年》。

Albert直言難得邀請到鄭子誠現場講獨立兼唱歌，但鄭子誠搞笑說：「唱歌呢個大鑊，全晚演唱會嘅亮點，我驚搞到個演唱會蒙羞。」Albert笑着提議，「不如搵周國豐現場畀燈，呢個環節一流。」子誠叫周國豐手下留情，「我面皮好薄，我哋識咗咁多年，點都畀到5盞燈啦！」但國豐冷淡回應，「但係我係好冷血㗎！」子誠謂到時會演繹兩首好有紀念價值的歌，一首是Albert演繹《Try to Remember》時，他負責獨白，「我由細就有個心願，我好鍾意阿旦（鄭丹瑞）、郎哥（倪秉郎）嘅獨白，做咗DJ就想有機會為首歌獨白，多謝Albert承傳，佢同我講『你自己寫，我唱啦！』」而另一首歌就是Albert為他1993年主持的電台節目《今夜真情》，製作的同名歌曲，「嗰時我膽粗粗喺停車場見到Albert，問佢可唔可以幫我寫節目主題曲，仲要佢唱埋。」

Albert今次成功邀請到周國豐開金口，麥Sir搞笑提議跟Albert和子誠在國豐唱歌時，坐在台下點評他的唱功，大家即時起哄贊成。國豐直言雖然當年參加過新秀歌唱大賽，但原來他並非愛唱歌之人，「參加新秀係媽咪想我入行，我性格唔適合入行，點解我會咁快選擇做幕後就係因為咁。」國豐坦承雖然擔心唱歌，但Albert邀請他時都一口答應，「今次有另一個意義，因為係講電台歲月，我同呢3位主持人，雖然喺同一間機構工作，又認識咁耐，但真係未合作過，而且呢個音樂會可以分享返同聽眾一啲點滴，有啲係比較感性或者令人感動關係，好少有機會喺節目到講到，不如喺呢個音樂會加埋相關嘅歌曲講返出嚟，好似成件事會更加完整，今次音樂會好似將個舞台變成直播室，直接同聽眾做交流。」