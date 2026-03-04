女孩不平凡｜廖子妤余香凝爭取親密戲尺度冇上限 陳穎欣Yanny婚禮前險失婚紗

金像影后余香凝(Jennifer)、廖子妤(Fish)、鄧濤、許恩怡、韓寧及劉漪琳主演的《女孩不平凡》，由《骨妹》徐欣羨執導，陳蕾主唱電影主題曲《普通人》，獲提名今屆香港電影金像獎「最佳女配角」「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」三大獎項，電影昨晚(3日)舉行首映禮，當年「骨妹」Jennife、Fish和劉漪琳再重逢，Fish笑言好感觸時間飛逝，當年演梁詠琪年輕版，如今已有兩新演員演自己的少女版，Jennifer則笑言當年兩人沒有咀戲，今次終可咀fish，終於完成心願。

余香凝、廖子妤與陳穎欣(Yanny)齊齊受訪，Jennifer雖可如願咀阿Fish，但就嫌親密戲份不及年輕版(鄧濤)激烈，廖子妤亦和應：「我哋嘅親密戲冇鄧濤佢哋咁激動嘅，比較老少咸宜、細水長流嘅，我希望將來都可以兒童不宜一啲！」至於尺度如何，Fish豪氣表示，「尺度冇上限啦！講咗出嚟先，再傾啦！」人妻Jennifer可要諮詢老公意見？是否點睇？余香凝笑言，「佢見到我同劉冠廷錫都冇反應，但見到我同Fish嘅時候，摙咗我隻手一下，睇嚟有啲激動，我哋可再挑戰佢低線！」她們認真表示，期待下一次合作不用等待10年。Yanny在戲中演表姐角色，笑言負責教壞許恩怡(中學版廖子妤)，阿Fish則自爆，「叫你表姐係有少少害羞，我呢個角色有變化，但仍然係你演表姐，真係keep得好。」

Yanny未有「造人大計」 陳穎欣早前與陳考威結婚，正式成為陳太，余香凝、廖子妤亦有赴澳洲出席一對新人的婚禮，Yanny就自爆婚禮前的驚險事，「其實去到婚禮前一日，發現婚紗唔知去咗邊！原來同人撈亂咗行李，我真係大笑咗出嚟，一打開喼、點解咁多藥嘅？婚紗呢？原來攞錯咗人哋行李，我覺得係電影橋段嚟！」幸好友人代她到機場，交換真正行李，她半說笑道：「個人一打開發現係婚紗，可能就係示意個天要佢結婚！」問到「造人大計」，Yanny就表示隨緣，「諗住電影大計先！」阿Fish好欣賞Yanny遇到意外事故，仍保持樂觀大笑的正面態度，不過就投訴Yanny拉高了婚禮的水準。

廖子妤驚攞影后 霉足3年 廖子妤於陳穎欣婚禮上接到花球，笑言男友盧鎮業(小野)反應平淡：「佢話妳接咗個花球呀？哈哈，恭喜妳呀。」她直言羨慕Yanny在國外辦婚禮，但就強調不急於結婚：「我仲細個！睇下今年有咩成績先囉！」至於會否榮封金像影后順道「雙囍」結婚，阿Fish則表示：「導演話攞咗影后三年冇戲拍㗎！」不過影后余香凝即表示已破除魔咒：「我有拍電視劇、跟住就有戲拍，點都攞咗先啦！」