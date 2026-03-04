熱門搜尋:
出版：2026-Mar-04 08:30
更新：2026-Mar-04 08:30

女孩不平凡｜廖子妤余香凝爭取親密戲尺度冇上限 陳穎欣Yanny婚禮前險失婚紗(有片)

分享：

金像影后余香凝(Jennifer)、廖子妤(Fish)、鄧濤、許恩怡、韓寧及劉漪琳主演的《女孩不平凡》，由《骨妹》徐欣羨執導，陳蕾主唱電影主題曲《普通人》，獲提名今屆香港電影金像獎「最佳女配角」「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」三大獎項，電影昨晚(3日)舉行首映禮，當年「骨妹」Jennife、Fish和劉漪琳再重逢，Fish笑言好感觸時間飛逝，當年演梁詠琪年輕版，如今已有兩新演員演自己的少女版，Jennifer則笑言當年兩人沒有咀戲，今次終可咀fish，終於完成心願。

Be5383ab 2e35 4dc8 a201 780008556b25 370a0bd6 358a 4dfa 80ab f374f208e60f A1d8fba5 822d 489b 9324 9b755ce695d5 0b5f7dd1 386d 43ae 87c2 59f41d7743a8 Be601168 9747 434c 9ca3 998d01258e24 10fdd0c6 085d 4394 bc45 5d3f41b21e26

余香凝、廖子妤與陳穎欣(Yanny)齊齊受訪，Jennifer雖可如願咀阿Fish，但就嫌親密戲份不及年輕版(鄧濤)激烈，廖子妤亦和應：「我哋嘅親密戲冇鄧濤佢哋咁激動嘅，比較老少咸宜、細水長流嘅，我希望將來都可以兒童不宜一啲！」至於尺度如何，Fish豪氣表示，「尺度冇上限啦！講咗出嚟先，再傾啦！」人妻Jennifer可要諮詢老公意見？是否點睇？余香凝笑言，「佢見到我同劉冠廷錫都冇反應，但見到我同Fish嘅時候，摙咗我隻手一下，睇嚟有啲激動，我哋可再挑戰佢低線！」她們認真表示，期待下一次合作不用等待10年。Yanny在戲中演表姐角色，笑言負責教壞許恩怡(中學版廖子妤)，阿Fish則自爆，「叫你表姐係有少少害羞，我呢個角色有變化，但仍然係你演表姐，真係keep得好。」

Yanny未有「造人大計」

陳穎欣早前與陳考威結婚，正式成為陳太，余香凝、廖子妤亦有赴澳洲出席一對新人的婚禮，Yanny就自爆婚禮前的驚險事，「其實去到婚禮前一日，發現婚紗唔知去咗邊！原來同人撈亂咗行李，我真係大笑咗出嚟，一打開喼、點解咁多藥嘅？婚紗呢？原來攞錯咗人哋行李，我覺得係電影橋段嚟！」幸好友人代她到機場，交換真正行李，她半說笑道：「個人一打開發現係婚紗，可能就係示意個天要佢結婚！」問到「造人大計」，Yanny就表示隨緣，「諗住電影大計先！」阿Fish好欣賞Yanny遇到意外事故，仍保持樂觀大笑的正面態度，不過就投訴Yanny拉高了婚禮的水準。

廖子妤驚攞影后 霉足3年

廖子妤於陳穎欣婚禮上接到花球，笑言男友盧鎮業(小野)反應平淡：「佢話妳接咗個花球呀？哈哈，恭喜妳呀。」她直言羨慕Yanny在國外辦婚禮，但就強調不急於結婚：「我仲細個！睇下今年有咩成績先囉！」至於會否榮封金像影后順道「雙囍」結婚，阿Fish則表示：「導演話攞咗影后三年冇戲拍㗎！」不過影后余香凝即表示已破除魔咒：「我有拍電視劇、跟住就有戲拍，點都攞咗先啦！」

