女孩不平凡︱許恩怡想學鄧濤拍激情戲　驚爆想搵人練習(有片)

獲提名金像獎三個獎項的電影《女孩不平凡》，將於明日(5日)正式公映，於昨晚(3日)舉行首映禮，導演徐欣羨率領曾在《骨妹》合作的金像影后余香凝(Jennifer)、廖子妤(Fish)和劉漪琳，以及鄧濤、許恩怡和韓寧現身。演年輕版廖子妤的許恩怡(Natalie)和鄧濤與導演受訪，鄧濤首次主演電影即獲提名金像獎「最佳女配角」和「最佳新演員」，對於獲雙提名，她坦言好開心，「當時我拍緊嘢嘅，同埋同陳蕾首歌《普通人》一齊入圍，我覺得好似有另一種意思，提醒咗自己。」問到獲獎信心時，她直言：「兩個獎裡面對新人有信心啲！女配角對手全部都係我鍾意嘅，所以冇乜信心。」憑《無名指》提名「最佳女主角」的許恩怡，則表示：「平常心啦，好榮幸，因為我都好鍾意嗰四位演員，佢哋四套戲我都睇晒，可以同佢哋一齊坐已經好興奮！」問到母親柏安妮反應時，她笑言：「媽咪都係話『Oh My God！我都唔相信！』跟住話好proud！」
觀眾點名廖子妤拍大膽親熱戲
鄧濤在戲裡與韓寧有激列的親密戲，她表示事前有親密指導，不算太尷尬。對於廖子妤公開爭取拍更激的親密戲份，徐欣羨認真表示要視乎故事題材，她自爆，「好多粉絲Tag女演員俾我話要拍，Fish係出現得最多嘅，由佢搭配唔同嘅女仔。」戲中未有同類太親密戲份的許恩怡即搶白「我又要！」接著又提議：「你可以將粉絲寫嘅Fan Fiction(同人誌)變成劇本！」導演大讚好建議。至於許恩怡拍親密戲的尺度，她回應道，「要現實生活中練習多啲先！畀多啲時間我！」Natalie表示：導演一臉驚訝，馬上補充說：「阿Nat嘅意思有好多層，想生活中有唔同體驗，佢都好細個啫！」至於有誰適合作為Natalie練習對象，許恩怡則表示：「秘密嚟㗎！呢五位演員都可以練習㗎！」