女孩不平凡︱許恩怡想學鄧濤拍激情戲　驚爆想搵人練習(有片)

獲提名金像獎三個獎項的電影《女孩不平凡》，將於明日(5日)正式公映，於昨晚(3日)舉行首映禮，導演徐欣羨率領曾在《骨妹》合作的金像影后余香凝(Jennifer)、廖子妤(Fish)和劉漪琳，以及鄧濤、許恩怡和韓寧現身。演年輕版廖子妤的許恩怡(Natalie)和鄧濤與導演受訪，鄧濤首次主演電影即獲提名金像獎「最佳女配角」和「最佳新演員」，對於獲雙提名，她坦言好開心，「當時我拍緊嘢嘅，同埋同陳蕾首歌《普通人》一齊入圍，我覺得好似有另一種意思，提醒咗自己。」問到獲獎信心時，她直言：「兩個獎裡面對新人有信心啲！女配角對手全部都係我鍾意嘅，所以冇乜信心。」憑《無名指》提名「最佳女主角」的許恩怡，則表示：「平常心啦，好榮幸，因為我都好鍾意嗰四位演員，佢哋四套戲我都睇晒，可以同佢哋一齊坐已經好興奮！」問到母親柏安妮反應時，她笑言：「媽咪都係話『Oh My God！我都唔相信！』跟住話好proud！」