柳應廷Jer孖偶像林宥嘉開騷前出新歌 圓夢赴冰島拍電影兼拍MV

MIRROR成員柳應廷(Jer)向來視林宥嘉(Yoga)為偶像，繼2023年在Yoga演唱會上於台下合唱後，在首次個唱獲對方擔任嘉賓；今年Jer更與Yoga同台開show，將於本周六、周日(7至8日)於啟德綜藝館舉行兩場「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會。開show在即，Jer於今日推出本年度首支單曲《跌在地上的怪獸》，更遠赴冰島拍攝MV，其實他於2月初前往冰島拍攝張蚊的首次執導電影《不得不好死》，Jer曾許願往冰島拍MV，今次能在北極光下拍電影和MV，可說超額完成夢想。

追星天花板創新高 柳應廷與林宥嘉合作舉行的演唱會，還有側田和吳林峰特別演出，別具意義。Jer在《全民造星》被5盞燈淘汰後，成功復活晉身55強，側田是第一位給與藍燈的導師，而同是busking出身吳林峰更是合作無間的好兄弟，在Jer兩次個唱中，從沒缺席。Jer在《全民造星II》時已選唱Yoga的《眼色》，其後在2023年4月於紅館舉行的《林宥嘉 idol 世界巡迴演唱會》上，獲Yoga邀請突發在台下合唱此歌，同年7月Jer首開個唱《Jer Lau 「ACROSS THE UNIVERSE」 IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》上，小迷弟獲Yoga擔任嘉賓正式同台合唱《眼色》，他在台上「示愛」感激偶像的音樂養份，「宥嘉一直以嚟都喺我音樂路上，我有很多比賽，都會由以前中學開始，(突然轉港普)：高中開始，我都聽你的歌唱，直到現在你的音樂就是影響了我很多很多，謝謝你。」如今首次合作開show，Jer可謂再創追星天花板新高，適逢推出新歌，不知會否在演唱會上首唱。

冰島拍攝MV 至於今日派台的新歌《跌在地上的怪獸》，繼續由王雙駿(Carl叔)監製，吳林峰作曲並與Carl叔聯合編曲，周耀輝填詞，文案寫著「不要相信一切將我拯救的真理，只要相信一世得我拯救自己」，從Cover Art和Teaser所見，Jer穿上厚厚白色毛毛衫，孤獨置身於茫茫白雪中，四野無人，地上被遺棄的寂寞怪獸，就是天上的折翼天使，Jer在2月往冰島拍電影時順道拍攝MV，將於今晚11時首播，令人期待。

參演張蚊電影《不得不好死》 遇北極光放題 Jer憑2022年的《阿媽有咗第二個》，獲提名金像獎最佳新演員，其後曾客串《死屍死時四十四》和參演《12怪盜》(2024年)，相隔兩年再參演電影，遠赴冰島取景拍攝《不得不好死》，其間，Jer亦曾在IG Story分享北極光的照片。《不得不好死》是張蚊首次執導的長片，據她在社交平台分享，這是第八屆「首部劇情電影計劃」得獎作品，廖婉虹監製、卓亦謙編劇，日前已完成冰島拍攝部份，故事講述威廉在父親離世後失蹤，他身邊的幾位人生夥伴遠赴冰島尋找他。威廉一生與皮膚癌搏鬥，成年後幫助他人面對死亡。電影以冰島壯麗多變的自然景觀為背景，象徵生命無常。柳應廷參與演出，但未知演甚麼角色，至於其他演容陣容，林熙蕾曾在社交平台分享冰島拍攝照片，相信亦有份參與。

張蚊分享冰島拍攝點滴，她曾透露1月冰島罕有地沒有落雪，曾一度擔心2月無法拍攝雪景，但慶幸終獲風雪降臨，並見證冰島黑沙灘崩塌的罕見現象，「冰島拍攝遇上極端天氣，但團隊士氣高漲，克服所有難關順利完成，並感恩每晚北極光陪伴拍攝，超級夢幻。其中一場戲在著名黑沙灘Reynisfjara取景，拍攝當日沙灘上突然出現大量石頭（前一晚海浪捲上岸的天然現象），完美貼合皮膚癌的破碎與脆弱主題。拍攝完兩日後，該位置就被海水侵蝕崩塌，團隊幸運記錄到這千年一遇的變化，為電影加分不少。我們會努力完成香港部分，請繼續留意我們！」