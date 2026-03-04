周永恆反擊否認騷擾公開電話截圖 斥有人求愛不遂恩愛成恨作報復

有網民日前拍到周永恆與一名女士在地鐵車廂中相擁，再次引來「背妻偷食」疑雲。不過，事後周永恆澄清該女子正是其妻子陳薇。然而，在「車廂攬女」事件曝光後，前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）即在社交網公開數臭周永恆多宗罪，但她迅速刪除帖文，又強調自己與周永恆不是戀人，對方只是她多年來的追求者。其後她接受記者訪問，指自己因為拒愛後，周永恆便做出不同騷擾行為，更離譜到赤裸上身在她的屋企門口發癲，令她情緒崩潰。 Ivy亦向傳媒提供多張CCTV截圖，見到周永恆赤裸上身走上門，其中一張更有警員接報到場，而男方的面部表情都是非常激動。不過，周永恆否認連日來的報道內容，更上載多張電話截圖，見到「Ivy Chow」曾同日多次致電給他，另外兩張為「vyy」於2月27日給他的訊息，對方提及到自己對雙方這段感情的看法，反指有人求愛不遂恩愛成恨而作出報復。

周永恆先解釋當日在港鐵車廂內擁抱的女子是前妻陳薇，他指二人於去年6月分居，兒子由前妻照顧，自己間中會跟兒子見面。他的說法跟陳薇向傳媒的說法差不多。他指跟Ivy於去年9月發展了一個星期左右開始情侶關係，但就離奇表示「每月提供不限於一萬元左右金錢援助用作租金及水電費」。對於上門騷擾的指控，他說：「本人從來沒有於報導所及的滋擾， 實情為由於多次性格不合及價值觀大不同被分手，被阻止約見兒子及提供贍養費。東西被多次掉到門外，本曾經亦試過報警求助取回東西。」更指Ivy「提出分手後多次要求復合不果並在得知家父過身後提出陪伴」。他斥自己飽受網絡欺凌，要求大家給他一條生路。至於為為何會赤裸上身，他未有解釋。

周永恆原文如下： 由於近日嘅報道過份發酵， 當中有太多不實嘅事情 本人希望澄清一下， 當日本人在港鐵車廂內擁抱傳媒所講的妙齡少女， 實情為我個仔嘅媽咪， 當時我正在痛哭正在被安慰，中國人百行以孝為先，當日我爸爸離開咗個世界去咗天堂 ，就算我哋嘅婚姻狀態點都好呢一世都係屋企人，係個仔嘅父母請問有錯嗎？ 網絡欺凌同不實嘅報道已經唔係第一次， 由於過度氾濫嘅網絡不實資訊已經影響到小朋友嘅正常生活。 呢一次我唔能夠再啞忍。 所以有幾點我想澄清一下：

1： 上年六月14號已經同太太正式分居，兒子交由太太照顧。 期間兒子放假亦間中有見面。 2： 我同周小姐，相識多年於上年 9月12號被問候之時，之後一個星期左右開始情侶關係，期間每月提供不限於一萬元左右金錢援助用作租金及水電費。 嗰段時間我同太太已經成為咗親人同埋朋友亦都有知會。 3： 本人從來沒有於報導所及的滋擾， 實情為由於多次性格不合及價值觀大不同被分手，被阻止約見兒子及提供贍養費。東西被多次掉到門外，本曾經亦試過報警求助取回東西。

4： 周小姐提出分手後多次要求復合不果並在得知家父過身後提出陪伴，見附件截圖： 以上四點希望大家能夠辨別清楚有人求愛不遂恩愛成恨而作出報復。 嘗試問一下到底乜嘢係愛？ 乜嘢係恨？ 我已經死老豆，點解大家唔可以留一線？ 點解要破壞曾經嘅美好？ 我已經好努力咁重新做人，每日返工十多個鐘做運輸，想過返啲正常人有嘅生活， 我只係一個好鍾意音樂嘅運輸工人，希望可以賺啲錢畀贍養費個仔同埋前妻點解唔畀條生路我？ 網絡欺凌已經唔係第一日嘅事我可以承受到，但係唔係個個人承受到， 我曾經做錯過已經好努力咁改， 我冇一腳踏兩船， 我冇再犯法畀警察拉， 腦部手術之後知道自己有後遺症情緒問題已經睇緊醫生食緊藥， 可唔可以畀條生路大家行？唔好再騷擾我身邊嘅人，我頂得住，佢哋頂唔住， 以後唔拍拖唔緊要，冇女人都唔緊要， 我淨係想好好工作，養育個仔照顧媽咪，可以嗎？