小男人周記｜首演觀眾爆笑 Frankie版「梁寛」獲讚入型入格：有覺好瞓

MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)主演的音樂劇《小男人周記》，已於2月底首演，皮皮(Frankie暱稱)版的小男人「梁寬」正式登場，劇本改編自上世紀八十年代的由鄭丹瑞(旦哥)原創的廣播劇，並曾搬上大銀幕拍成系列電影。為了演出角色神髓，Frankie特意購買旦哥當年主演的電影系列進行觀摩，並投入密鑼緊鼓的排練，回家後滿腦子仍想着劇中的歌曲，以致難以入睡。再加上全劇節奏明快，載歌載舞之餘，還要兼顧大量對白台詞，以及多次十秒之內快速換衫等等，絕對是難度挑戰。

完成兩場演出後，鬆口氣的Frankie在IG分享感受，「好開心大家睇得咁投入，見到觀眾都唔吝嗇你哋嘅反應+笑聲，我哋都做得好爽呀 ！一直都好緊張嘅第1日終於都完咗喇，緊張到連show前一晚都瞓唔到，而家有覺好瞓喇哈哈！嗱嗱臨post完我要暈喇 ！最後多謝觀眾嘅支持！我呢段時間會將梁寛愈做愈好！約定你哋嚟睇多次！」入場觀眾大讚兩位監製旦哥及陳恩碩選角眼光獨到，Frankie演的經典小男人「梁寬」入型入格，全場笑聲不絕，齊聲要求Frankie加場添食。《小男人周記》現正於西環北街4號地舖爆炸戲棚西區劇場 Boom Theatre West End公演。