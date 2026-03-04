陳曉東6‧19紅館開騷努力操fit 首推黑膠碟特別設計拎入場用都得

陳曉東為迎接出道30週年，現正為6月19日在紅館舉行《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會2.0作準備，不但積極健身運動，期待以最佳狀態與歌迷相會，更推出極具紀念意義的全新雙碟黑膠專輯，為演唱會揭開新幕。新碟以「Neon Reflections」為名，這張黑膠不只一場關於回響與自我對話的音樂實驗，更是他人生首張音樂黑膠產品。陳曉東開心分享：「近年實驗的新歌紀錄在一個黑膠實體，更多內容慢慢和大家share，hope u like it！」，限量黑膠現已接受預購。

入行時已是CD年代的陳曉東，談起這次計畫，坦言其實醞釀已久。他說：「出黑膠唱片是一個既復古又新興的做法，我一直很想做，去年原本做了一版精選，但都是舊歌，總覺得少了點什麼，與其回顧，不如繼續做歌手該做的事。」於是他選擇再往前一步，投入創作，這兩年實驗性完成多首新歌，最終將去年的精選概念，徹底翻轉為一張全新經典+新歌專輯。陳曉東透露與製作團隊商討時，希望黑膠與演唱會形成緊密連結，於是黑膠內附bling bling鏡面設計，正是為了演唱會互動而生，歌迷可於現場利用反光設計與舞台燈光產生呼應，與陳曉東一起完成「Reflection」的瞬間。他笑說：「希望收藏這張黑膠的朋友，在演唱會上可以和我一起玩，一起reflection。」

今次黑膠收錄16首作品，包括有10首廣東歌、1首英文歌、5首國語作品，有《燒光了火柴》、《大細路》等，當中9首全新創作包含《今天我們都會飛》。雙碟設計呼應「霓虹中的回響」主題，內含獨立歌詞本、寫真集、兩款限量海報，以及特製盲盒與鏡面閃閃禮品卡，細節滿滿，誠意十足。

其中最受矚目的新作《Neon Regrets》被特別安排為黑膠專輯第一首歌，他指當初在挑選演唱會曲目時，意外翻出這首英文demo，陳曉東說：「歌詞裡的where are you now，彷彿多年來我對歌迷的呼喚。」霓虹中的回聲，像是時間在城市上空盤旋，也像他與歌迷之間跨越歲月的對話。於是他索性錄製英文版本，同時邀請好友詞壇重量級創作人 黃偉文 為歌曲填寫廣東版歌詞，睽違多年再度合作，也令他格外期待。《Neon Regrets》融合近年歐美再度掀起熱潮的cyberfunk曲風，中版情歌的旋律骨幹結合電子未來感節奏，在懷舊與前衛之間找到平衡。延續《今天我們都會飛》MV突破230萬點擊率的氣勢，陳曉東相信這首新作能再次證明自己不斷突破既有形象與曲風的決心，英文版也預計在平台上架，為音樂歷程再度添注入嶄新作品。