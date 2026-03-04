梁詠琪入行30周年 挑戰全國語對白話劇7月上海公演

今年是Gigi梁詠琪入行三十周年，在這個日子，對事業孜孜不倦的她再次接受新挑戰，將為改編自韓國作家趙南柱原著小説《82年生的金智英》的舞台劇《我們成為的她》經典角色「金智英」， Gigi表示：「以前也參演過舞台劇，但這次的劇種跟過往完全不同，在情感的演繹上是個很大的挑戰，跟導演司徒慧焯深入傾過幾次後，我實在很喜歡這個劇本及角色，這是一部為現代女性而演的一個劇目！」

話劇《我們成為的她》改編自韓國作家趙南柱的經典小説《82年生的金智英》，小説以記錄當代韓國女性真實生活為創作初衷，通過講述女主角金智英從童年到婚育的平凡人生經歷，揭示了那些被社會習以為常、視作理所當然、隱匿在日常生活中的女性生存困境。小説的力量不在於講述驚心動魄的故事，在於呈現那些微小卻無處不在的「日常之痛」。 當年原著出版後迅速打入暢銷榜，不但在韓國銷量突破百萬冊，之後更被翻譯成中文、日文、泰文、英文、法文等至少16種語言，引發了跨越語言的社會討論與性別意識甦醒。到2019年，《82年生的金智英》被改編成為電影，由韓國兩大人氣演員鄭有美和孔劉主演，令小説的影響力再次推向新的高度，累計觀影人次超過367萬，成為一部名副其實的話題作品。

由溫方伊編劇、司徒慧焯執導的話劇《我們成為的她》，以《82年生的金智英》作為藍本，還原女性成長中的每一個真實瞬間，正視當代女性的生存困境，那些無人訴説的疲憊，那些小心翼翼的堅持，那些渴望被理解與看見的期待，都將在舞台上一一呈現，讓每一位觀眾都能在金智英的故事裡，找到自己的影子，聽見內心的聲音。舞台劇將於2026年7月14日- 26日，在上海話劇藝術中心・藝術劇院公演。 對於演出，Gigi已經注入了金智英的精神準備好了，她說：「金智英的故事，是不少現代女性的縮影，她們正面對來自社會普世價值及於事業與家庭生活中爭扎的壓力。有些看似平常的生活日常，其實是一道無處不在的生活壓力。電影上映時，我也去看過，就覺得這個故事實在太真實、太揪心了，好榮幸有機會可以演出話劇版本。」