英倫殿堂級樂隊Suede宣布4月殺入西九 相隔10年再開香港演唱會

英倫殿堂Britpop樂隊Suede繼2014年來港參與Clockenflap音樂節後，鐵定將於4月11日(星期六)晚上7 時在西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，是樂隊自2016年8月的世界巡唱香港站後，相隔整整10年再辦香港演唱會。

新專輯保持口碑

多次來港開騷的Suede，自1993年推出首張樂隊同名大碟，至去年的最新專輯《Antidepressants》，一直獲英倫和本地Britpop迷愛戴，多首經典作品包括《So Young》、《New Generation》、《Trash》、《Saturday Night》、《Beautiful Ones》等均耳熟能詳。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》便是以新專輯為名，由英倫開始，接著踏上歐洲各地，再飛赴香港西九文化區為大家獻唱。

《Antidepressants》去年面世後獲取不少外國媒體讚譽，引證成軍超過30年的Suede仍然充滿魅力和分量，絕不過時。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》在竹翠公園這個戶外場地所帶來的震撼感，舞台特別以T台設計更令大家可以近距離接近主音Brett Anderson，再加上企位搖滾區的無拘無束，令香港Suede迷這10年的等待絕對是值得。