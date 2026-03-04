熱門搜尋:
伊朗局勢 瑧玥 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-04 15:00
更新：2026-Mar-04 15:00

英倫殿堂級樂隊Suede宣布4月殺入西九 相隔10年再開香港演唱會

分享：
250303 Suede pt1 S04 0286 v3 sRGB WEB

英國班霸Suede宣布4月再開香港演唱會。

adblk4

英倫殿堂Britpop樂隊Suede繼2014年來港參與Clockenflap音樂節後，鐵定將於4月11日(星期六)晚上7 時在西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，是樂隊自2016年8月的世界巡唱香港站後，相隔整整10年再辦香港演唱會。

《The Antidepressants Tour in Hong Kong》票價分別為$1,280、$880 和$580三種，門票今日(3月4日)起在Trip. com公開發售。

Suede《The Antidepressants Tour in Hong Kong》Poster 2

Suede相隔10年的香港演唱會，將於4月11日在西九文化區安盛竹翠公園舉行。

新專輯保持口碑

多次來港開騷的Suede，自1993年推出首張樂隊同名大碟，至去年的最新專輯《Antidepressants》，一直獲英倫和本地Britpop迷愛戴，多首經典作品包括《So Young》、《New Generation》、《Trash》、《Saturday Night》、《Beautiful Ones》等均耳熟能詳。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》便是以新專輯為名，由英倫開始，接著踏上歐洲各地，再飛赴香港西九文化區為大家獻唱。

《Antidepressants》去年面世後獲取不少外國媒體讚譽，引證成軍超過30年的Suede仍然充滿魅力和分量，絕不過時。今次Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》在竹翠公園這個戶外場地所帶來的震撼感，舞台特別以T台設計更令大家可以近距離接近主音Brett Anderson，再加上企位搖滾區的無拘無束，令香港Suede迷這10年的等待絕對是值得。

adblk5
WhatsApp Image 2024 12 01 at 2.12.27 AM 螢幕擷取畫面 2026 03 04 143725 250303 Suede pt1 S01 0080 v2 RGB

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

Suede BrettAnderson
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務