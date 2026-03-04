農夫出道26年再踏紅館 變農作物誓搞「全香港最好笑嘅演唱會」

回顧農夫的紅館之路，他們早在2010年6月已舉行了首個紅館騷《Down to Earth演唱會》。當年他們以「太空人」及「野人」造型從天而降，留下經典回憶。相隔16年、在出道第26個年頭，農夫終於再度獲邀以「農作物」的造型重返紅館這個夢寐以求的舞台。

相隔16年的第二次紅館騷，農夫融合音樂及棟篤笑，命名為 《農夫全香港最好笑嘅演唱會》 ，顧名思義，主菜是一場大型「集體開心派對」。農夫笑言：「我地嘅演唱會唔敢話最好睇、最好聽，但好可能係最好笑，因為人地啲演唱會係唔講笑嘅！今次目標就係希望觀眾入場，起碼能夠獲得一個開心嘅晚上。」為了令觀眾開心，農夫設計了很多全場「一齊玩」的環節。C君解釋：「只要觀眾開心，歡迎大家入場玩到我謝，由開show玩到鳴謝。」

這次演唱會的海報率先「玩自己」。海報所見，C君與陸永竟然被「埋葬」在泥土之中，只露出兩顆笑容燦爛的人頭，四周更種滿了西蘭花、紅蘿蔔、生菜等新鮮蔬菜，畫面既搞笑又詭異，像是「入土為安」，陸永笑說：「係種生機，我哋一路種自己嘅作品，終於等咗16年先有第二次紅館騷，算有啲生機，多謝大家咁多年嚟幫手栽種我哋。」

棄AI被泥壓身

雖然外間一望就認為他們今次這種超現實的海報是AI合成技術的產物，但農夫話你知，拍攝當日團隊可是「嚟真嘅」！工作人員真的動用大量真泥土將兩人身體覆蓋，只露出頭部。兩人雖然被泥壓身，但仍要保持專業笑臉，非常認真。眼見兩人的造型，少點幽默感都難以接受。但農夫就最擅長將忌諱變成笑話，C君更抵死地自抽水：「啲人話兩個死人頭，今次咪種返生佢。」

出道26年，農夫由當年揸住支咪在地下場地Rap，到今日成為廣告商寵兒、大型活動金牌司儀，他們依然保持著那份「貼地」的親民感。這個「用泥土種出嚟」的演唱會，既代表了他們對音樂的默默耕耘，風吹雨打也堅強生長的理念，又展現做人要真！唔用AI代替，親力親為！寧願「玩謝自己」也要娛樂大眾的敬業精神。到時入場的觀眾，記得準備好你的笑聲，齊齊「淋水」，等農夫這場「好笑嘅演唱會」茁壯成長！