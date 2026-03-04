吳綺莉回應成龍資助吳卓林交租傳聞 母女關係因互相尊重改善

吳綺莉（Elaine）1999年為成龍誕下「小龍女」吳卓林，並獨力將女兒撫養成人。向來成龍同吳綺莉及吳卓林「保持距離」，但早前有傳成龍私下幫助女兒，包括搵中間人幫一度傳出經濟拮据的吳卓林交租，甚至想協助卓林成為設計師，更邀請卓林參與新片海報設計比賽等。
吳綺莉尋日接受相識40年的時裝設計師何國鉦Dorian邀請，為網台「娛樂山」接受訪問。二人為同校校友，因此有唔少時間話當年。亦可能因為老友一場，吳綺莉都鬆口談及同愛女卓林嘅話題。
直言「我咪坐喺度剝花生睇囉」
談到成龍支援吳卓林的傳聞，吳綺莉直言「我咪坐喺度剝花生睇囉」，被問到係咪真有其事時，Elaine就話「我唔覺得係囉，我都係一個觀眾」。
有傳自從卓林與同性伴侶Andi出走加拿大，2018年結婚之後，兩母女關係一度變得惡劣；訪問中吳綺莉都有談及同卓林現時關係，Elaine形容keep得好，並開玩笑話「同個女同年」、「我地都係廿六七歲」。
經一事長一智
話題本來轉到去吳綺莉現時對愛情睇法，但Elaine主動提到女兒為愛情豁出去一事，「當時我心諗『你咁都得呀？』……可能我後生時都係咁，但而家經一事長一智，我明白所以好尊重佢。Love is Blind.(愛是盲目）」。而家吳綺莉對女兒態度係「由得佢」，雙方大時大節會互傳祝賀短信，並指二人關係「好咗好多」。
原文刊登於 Yahoo娛樂圈