吳綺莉回應成龍資助吳卓林交租傳聞 母女關係因互相尊重改善

吳綺莉（Elaine）1999年為成龍誕下「小龍女」吳卓林，並獨力將女兒撫養成人。向來成龍同吳綺莉及吳卓林「保持距離」，但早前有傳成龍私下幫助女兒，包括搵中間人幫一度傳出經濟拮据的吳卓林交租，甚至想協助卓林成為設計師，更邀請卓林參與新片海報設計比賽等。

吳綺莉尋日接受相識40年的時裝設計師何國鉦Dorian邀請，為網台「娛樂山」接受訪問。二人為同校校友，因此有唔少時間話當年。亦可能因為老友一場，吳綺莉都鬆口談及同愛女卓林嘅話題。