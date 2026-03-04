Marty Suprem癲造之才｜甜茶封帝電影香港上映 添麥菲查洛美下周首度展開中國行

由「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet/ Timothee Chalamet）主演電影《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme），橫掃奧斯卡金像獎9項提名，早前更為添麥菲榮登成為史上最年輕金球獎影帝，該片力壓《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）成為A24製作公司史上全球票房No.1，破盡紀錄！

將於3月19日在香港上映的全球話題新片《Marty Supreme：癲造之才》，由《沙丘瀚戰》（Dune）系列男神添麥菲查洛美及《鐵甲奇俠》（Ironman）系列女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）主演，講述乒乓球王一段神奇封神之旅，故事講述夢想成為乒乓球世界冠軍的馬提（添麥菲查洛美 飾），屈就於紐約一間鞋店工作，但他雄心壯志代表美國前往倫敦參加世界賽，最終卻慘敗於日本選手。為求再決一戰，他不擇手段去籌經費出國參賽，不惜利用自己情人及朋友，攀附邪惡富商及過氣女明星（桂莉芙柏德露 飾），做出一連串瘋狂決定，穿越巴黎、倫敦、開羅與東京，度過一個又一個比電影更離奇的夜晚。添麥菲查洛美一戰封神的影帝級演出，成了他從影以來另一代表作，電影榮獲奧斯卡金像獎9項提名，包括最佳電影、最佳導演及最佳男主角，全球狂掃逾300項大獎及提名。