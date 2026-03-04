香港電影評論學會大獎｜劉青雲恨做歡哥 借學友《遙遠的她》勉勵同業

由香港電影評論學會主辦「第三十二屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮」於今日(4日)在西灣河舉行，並請來劉青雲擔任頒獎嘉賓。劉青雲是香港電影評論學會的紀錄保持者，5次奪得「最佳男演員」。他上台即說︰「我好多謝大會頒呢個獎俾我，我會繼續努力！我每次嚟都講呢兩世對白，所以今次都唔想例外！」

之後他又不忘宣傳賀歲片《金多寶》及《夜王》，他說︰「我諗在座同我一樣都冇人中過嗰張八千萬六合彩，我又見到好多女演員去夜場跟歡哥、V姐，撈得幾好。職業無分貴賤，大家為生活要搵啲嘢頂住下，但唔需要放低自己嘅夢想同理想，正所謂『熱情若無變，哪管他滄桑變化！』係咪？」

當主持問他有沒有說話想跟合作過、新一輩的同業說，青雲先答︰「無！」之後他再說︰「合作過冇咩好講！我成日覺得演員最重要係自己，你睇到咩、經歷咩，你形成個演出，並唔係聽劉青雲做幾多年，要靠自己去睇同思考係最重要！」主持再問如果新晉的電影人找他合作會不會給予機會，他二話不說︰「梗係得！我個人好濫撈，我無咩所謂，你隊到埋嚟我就會拍，但最重要係大家諗清楚係咪需要我，諗清楚個價值同埋需要我喺度。(有冇條件先？)如果有多女演員，我一定去！即係夜咩呀！搵我做歡哥一定仆嚟呀！」