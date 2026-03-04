熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-04 18:47
更新：2026-Mar-04 18:47

香港電影評論學會大獎｜劉青雲恨做歡哥 借學友《遙遠的她》勉勵同業

WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.46 PM

劉青雲為「第三十二屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮」擔任頒獎嘉賓。

由香港電影評論學會主辦「第三十二屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮」於今日(4)在西灣河舉行，並請來劉青雲擔任頒獎嘉賓。劉青雲是香港電影評論學會的紀錄保持者，5次奪得「最佳男演員」。他上台即說︰「我好多謝大會頒呢個獎俾我，我會繼續努力！我每次嚟都講呢兩世對白，所以今次都唔想例外！」

WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.06.00 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.06.37 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.15.59 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.45 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.16.53 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.05.09 PM

之後他又不忘宣傳賀歲片《金多寶》及《夜王》，他說︰「我諗在座同我一樣都冇人中過嗰張八千萬六合彩，我又見到好多女演員去夜場跟歡哥、V姐，撈得幾好。職業無分貴賤，大家為生活要搵啲嘢頂住下，但唔需要放低自己嘅夢想同理想，正所謂『熱情若無變，哪管他滄桑變化！』係咪？」

當主持問他有沒有說話想跟合作過、新一輩的同業說，青雲先答︰「無！」之後他再說︰「合作過冇咩好講！我成日覺得演員最重要係自己，你睇到咩、經歷咩，你形成個演出，並唔係聽劉青雲做幾多年，要靠自己去睇同思考係最重要！」主持再問如果新晉的電影人找他合作會不會給予機會，他二話不說︰「梗係得！我個人好濫撈，我無咩所謂，你隊到埋嚟我就會拍，但最重要係大家諗清楚係咪需要我，諗清楚個價值同埋需要我喺度。(有冇條件先？)如果有多女演員，我一定去！即係夜咩呀！搵我做歡哥一定仆嚟呀！」

WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.55 PM (2)

劉青雲上台致辭時，不失其幽默風格。(周令知攝)

