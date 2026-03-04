熱門搜尋:
伊朗局勢 瑧玥 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-04 19:51
更新：2026-Mar-04 19:51

香港電影評論學會大獎｜廖子妤封后漏多謝幾個單位自摑認錯 古天樂愛睇threads拎靈感

分享：
WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.03.44 PM

古天樂與廖子妤獲香港電影評論學會頒發男、女演員獎項。(娛樂組攝)

adblk4

由香港電影評論學會主辦「第三十二屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮」於今日(4)在西灣河舉行，古天樂憑《私家偵探》奪「最佳男主角」；廖子妤則憑《像我這樣的愛情》榮獲「最佳女主角」，同時《私家偵探》獲大會推薦電影之一和「最佳導演」。

古天樂從青雲手上接過獎項之後，搞笑說︰「呢排好多人都話細細個就睇我做戲，我細細個就睇青雲嘅《新紮師兄》。」他續指《私家偵探》到馬來西亞拍攝，是想尋求一些改變及可能性，今次拍攝很開心。他又指時代會變，電影需要改變，無論科技發展、串流平台、短劇、AI誕生，甚麼事也需要改變，因改變才會有進步，需要下一代接力，希望大家支持香港電影。

adblk5
WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.05.20 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.16.39 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.16.28 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.05.09 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.53 PM (2) WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.06.37 PM WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.41 PM

廖子妤自爆兒時看老翻

廖子妤在頒獎台上提到爸爸有朋友賣翻版碟，因此爸爸經常拿來一大堆翻版碟回家，甚麼級數都有。自己甚麼電影都看，自小覺得電影世界很浪漫，一直都盼望人生都有很多浪漫的事發生，如今可以獲劉青雲頒獎給自己也很浪漫。對於有導演跟她說得獎後3年沒戲拍，自己準備好迎接不同角色，希望導演所言不會成真。

其後古天樂與廖子妤接受訪問，古天樂表示很開心，自己留意到男演員多數是劉青雲拎，自己沒有想過《私家偵探》會有好成績，因為當時飛到馬來西亞拍攝，並起用當地的拍攝團隊，電影如今獲獎，導演也好，自己也好感動。廖子妤坦言一直都叫自己不要哭，花很多力氣忍哭令她很多東西都忘記，多謝名單都說漏，於是她再逐一多謝不同單位及分享對《像我這樣的愛情》的看法。

adblk6
WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.47 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.52 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 04 at 5.17.15 PM

古天樂即場訓示超好笑

廖子妤又提到自己從小就怯場，所以上台時非常緊張。其後記者建議她下次把致謝詞及要多謝的單位寫下，廖子妤說︰「我又係衰嘅，我呢排真係好忙，我又冇睇番香港電影評論學會個頒獎模式，以為就咁影相……」古天樂忍不住即場訓示︰「哼！又唔記得多謝香港電影評論學會，又唔睇下以前啲頒獎！大會！收番個獎佢！」廖子妤即場扮摑幾巴認錯，並謂︰「我衰！我以後唔敢！我錯一次唔會再錯，有錯先會進步，從錯誤中學習！」古天樂說︰「怪唔知進步咁多！」

adblk7

提到她以前三級片都看，問到有沒有看過古天樂的三級作品《豪情》，她表示有，至於古天樂跟劉青雲主演的《絕世好bra》也有看過，更笑謂看《絕世好bra》學會戴bra，並稱也是看《嚦咕嚦咕新年財》學打麻雀。問到廖子妤還想學甚麼，她表示想學揸槍，古天樂則表示如果再跟錢小蕙、劉青雲合作的話可以考慮一下，可以考慮名字叫「絕世好嘢」。對於陳德森導演表示已邀請古天樂參演一部為動作演員籌款的電影，他表示對方有跟他接洽，知道是陳德森與錢嘉樂去年已有構思，但屬初商階段，未有劇本及詳情，只知下半年會開戲。

adblk8
螢幕擷取畫面 2026 03 04 194633 螢幕擷取畫面 2026 03 04 194723 螢幕擷取畫面 2026 03 04 194714

談起《私家偵探》導演李子俊、周汶儒表示有一場戲要重拍，很多謝演員的幫忙及配合，古天樂指重拍是一場在家中吵架戲份，他指拍這些戲需要很大力氣，第一日拍時拍了很多次，到第二日改了走位及改對白，也拍了6次。他表示每晚都跟導演傾劇本，聽到對方要求重拍時，認為電影是需要改，演員是生的，有突然的想法是正確，這部電影是很好需要支持。對於不少人上台致辭時多謝他，他認為電影圈不是很大，大家曾跟他們合作，整個圈像一家人，大家都要努力做好電影。

adblk9
WhatsApp Image 2026 03 04 at 6.12.40 PM (2)

古天樂表示在threads見到網民的創意。(周令知攝)

threads網民創意滿分

古天樂與宣萱開直播反應良好，他表示可以考慮再開多一次，自己開直播也是見到網民在threads建議便行動，「我好鍾意集思廣益，喺threads見到網民啲諗法好好，我成日睇，有時睇佢哋留言令我有新諗法。我就係喺threads睇到話直播，因為我冇做過，唔知啲機點set，當時係唔夠廿個鐘。技術上嘅嘢唔去做都唔知，事前又問過好多人，原來可以一kick就去到完畢都得，真係完全唔知。依家有第一次經驗好啲嘅。問到游飈離世，古天樂表示自己從黃文標口中得知，自己又知道他入院到離世是非常短的時間，以前也曾跟他合作過。

adblk10

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務