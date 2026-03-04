香港電影評論學會大獎｜廖子妤封后漏多謝幾個單位自摑認錯 古天樂愛睇threads拎靈感

由香港電影評論學會主辦「第三十二屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮」於今日(4日)在西灣河舉行，古天樂憑《私家偵探》奪「最佳男主角」；廖子妤則憑《像我這樣的愛情》榮獲「最佳女主角」，同時《私家偵探》獲大會推薦電影之一和「最佳導演」。 古天樂從青雲手上接過獎項之後，搞笑說︰「呢排好多人都話細細個就睇我做戲，我細細個就睇青雲嘅《新紮師兄》。」他續指《私家偵探》到馬來西亞拍攝，是想尋求一些改變及可能性，今次拍攝很開心。他又指時代會變，電影需要改變，無論科技發展、串流平台、短劇、AI誕生，甚麼事也需要改變，因改變才會有進步，需要下一代接力，希望大家支持香港電影。

廖子妤自爆兒時看老翻 廖子妤在頒獎台上提到爸爸有朋友賣翻版碟，因此爸爸經常拿來一大堆翻版碟回家，甚麼級數都有。自己甚麼電影都看，自小覺得電影世界很浪漫，一直都盼望人生都有很多浪漫的事發生，如今可以獲劉青雲頒獎給自己也很浪漫。對於有導演跟她說得獎後3年沒戲拍，自己準備好迎接不同角色，希望導演所言不會成真。 其後古天樂與廖子妤接受訪問，古天樂表示很開心，自己留意到男演員多數是劉青雲拎，自己沒有想過《私家偵探》會有好成績，因為當時飛到馬來西亞拍攝，並起用當地的拍攝團隊，電影如今獲獎，導演也好，自己也好感動。廖子妤坦言一直都叫自己不要哭，花很多力氣忍哭令她很多東西都忘記，多謝名單都說漏，於是她再逐一多謝不同單位及分享對《像我這樣的愛情》的看法。

古天樂即場訓示超好笑 廖子妤又提到自己從小就怯場，所以上台時非常緊張。其後記者建議她下次把致謝詞及要多謝的單位寫下，廖子妤說︰「我又係衰嘅，我呢排真係好忙，我又冇睇番香港電影評論學會個頒獎模式，以為就咁影相……」古天樂忍不住即場訓示︰「哼！又唔記得多謝香港電影評論學會，又唔睇下以前啲頒獎！大會！收番個獎佢！」廖子妤即場扮摑幾巴認錯，並謂︰「我衰！我以後唔敢！我錯一次唔會再錯，有錯先會進步，從錯誤中學習！」古天樂說︰「怪唔知進步咁多！」

提到她以前三級片都看，問到有沒有看過古天樂的三級作品《豪情》，她表示有，至於古天樂跟劉青雲主演的《絕世好bra》也有看過，更笑謂看《絕世好bra》學會戴bra，並稱也是看《嚦咕嚦咕新年財》學打麻雀。問到廖子妤還想學甚麼，她表示想學揸槍，古天樂則表示如果再跟錢小蕙、劉青雲合作的話可以考慮一下，可以考慮名字叫「絕世好嘢」。對於陳德森導演表示已邀請古天樂參演一部為動作演員籌款的電影，他表示對方有跟他接洽，知道是陳德森與錢嘉樂去年已有構思，但屬初商階段，未有劇本及詳情，只知下半年會開戲。

談起《私家偵探》導演李子俊、周汶儒表示有一場戲要重拍，很多謝演員的幫忙及配合，古天樂指重拍是一場在家中吵架戲份，他指拍這些戲需要很大力氣，第一日拍時拍了很多次，到第二日改了走位及改對白，也拍了6次。他表示每晚都跟導演傾劇本，聽到對方要求重拍時，認為電影是需要改，演員是生的，有突然的想法是正確，這部電影是很好需要支持。對於不少人上台致辭時多謝他，他認為電影圈不是很大，大家曾跟他們合作，整個圈像一家人，大家都要努力做好電影。

threads網民創意滿分 古天樂與宣萱開直播反應良好，他表示可以考慮再開多一次，自己開直播也是見到網民在threads建議便行動，「我好鍾意集思廣益，喺threads見到網民啲諗法好好，我成日睇，有時睇佢哋留言令我有新諗法。我就係喺threads睇到話直播，因為我冇做過，唔知啲機點set，當時係唔夠廿個鐘。技術上嘅嘢唔去做都唔知，事前又問過好多人，原來可以一kick就去到完畢都得，真係完全唔知。依家有第一次經驗好啲嘅。問到游飈離世，古天樂表示自己從黃文標口中得知，自己又知道他入院到離世是非常短的時間，以前也曾跟他合作過。