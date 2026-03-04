熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-04 20:31
更新：2026-Mar-04 20:31

游飈離世家人失經濟支柱 黃文標確診柏金遜初期

WhatsApp Image 2026 03 04 at 8.04.50 PM

黃文標出席活動，透露游飈完全沒有任何先兆便離開。(林俊源攝)

黃文標、米雪、雪梨、前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）等出席《無毒新境界》禁毒電影創作比賽首映禮。參與多部經典劇集演出的TVB資深綠葉演員游飈於224日離世，其喪禮將於本月底舉行。與他是好友兼生意拍檔的黃文標表示公司的架構現在有些改變，對外工作會交由他全部接手。

談到游飈出事當日，黃文標表示是非常突然，「差唔多收工準備走，佢就話介紹個客你識，講唔夠5句就趴喺張枱話唔舒服，我仲問佢係咪好眼瞓，佢之後就話唔舒服就要求call白車，當時成身標晒汗，完全冇任何先兆。」他透露對方遺下的小朋友只得11歲，自己比較擔心她，今日來活動前也在處理公司業務。他坦言游飈離世得太突然，因此沒有任何說話留下，但知道他非常著緊這間公司，「佢經營間公司都廿年，最初做啲慳電裝置，依家又搞水觸媒，希望可以將啲產品介紹俾香港人知。」

他稱游飈的家人失去經濟支柱，因此情況一定會差，自己也有在朋友圈內呼籲朋友們做點心意，但沒有公開在社交平台說。他稱游飈的後事現由一班朋友籌備，21日會開放予觀眾悼念。他透露游飈的太太非常堅強，但公司的情況比較混亂，現時他會每天都上班，暫時運作正常，但架構仍需時調整。他表示跟游飈相處三十多年，就算公司的師傅也跟游飈認識十多年，所以非常傷感。他表示因為古天樂是演藝人協會會長，所以自己當時也有知會對方，而古天樂亦表示只要需要幫忙便會幫手。

早前黃文標出現手震情況，他表示已看了醫生，是柏金遜初期，現時在試藥階段，但仍是出現手震情況，自己會準時吃藥，加上看到游飈的情況，會更著緊自己的健康。

WhatsApp Image 2026 03 04 at 8.04.47 PM

黃文標出現手震情況，他表示確診柏金遜初期。(林俊源攝)

