雪梨拒揭電視台色魔高層 米雪爆姨甥女徐穎堃擇偶好挑剔

米雪、雪梨、徐穎堃及徐偉棟一齊出席《無毒新境界》禁毒電影創作比賽首映禮。米雪表示自己有入場睇《尋秦記》看姨甥徐偉棟的演出，晚上就看劇集支持妹妹的演出。雪梨表示深夜看重播時，有不少回憶湧出來，想起當年大家一齊嘻嘻哈哈，並透露已接洽一些短劇、電影拍攝。米雪就表示剛從北京回來，稍後會搞一個party騷，會唱歌表演。

徐偉棟獲姨媽幫口解圍 問到新年團拜時，徐偉棟有沒有帶女朋友回來，米雪表示「要保持神秘感」更指要待徐偉棟「成熟啲」才可以公開。雪梨稱自己的要求很簡單，順其自然、活得開心，不要吵架，「有咩就傾掂佢，傾唔掂就搵我，我實會幫手解決！」徐偉棟即笑謂︰「原來我仲後生！哈哈！有咩交俾你(雪梨)去傾，我舒服好多！」

至於徐穎堃的感情狀況，米雪及雪梨就沒有特別幫口，米雪更爆徐穎堃好挑剔，並謂︰「唔好咁挑剔啦！」雪梨說︰「你鍾意就得啦！總之我哋保持神秘，就嚟射龍門話俾大家知！」米雪就表示最開心可以4個人聚埋一齊，徐偉棟坦言是最值得紀念的一天。

拒講高層名字 早前雪梨在翁靜晶的頻道提起初出道時，跟一大班人去夜總會，被電視台高層借醉非禮，幸黃樹棠出手阻止，才讓她得以全身而退。雪梨表示當日沒有預先夾定內容，「無呀！一roll機就講㗎啦，你唔覺得大家都好自然咩？佢問咩我就答咩。好多朋友都話好精彩！」問到有沒有人向她了解那位「TVB高層」，她說︰「呢個唔講得，死人㗎，死人㗎！唔得！」米雪姐亦幫忙打完場：「我希望大家都唔好沉喺呢一個方向去啦。」雪梨：「係囉，講完就算㗎啦。講俾啲後輩聽，叫佢哋小心啲。我都有教囡囡去飲酒、卡拉OK，去完洗手間唔好再飲杯嘢，生果唔好食，因為毒品係無色無味！」

米雪聞言︰「你都要吩咐阿仔呀！你以為男仔唔會咩呀！」徐偉棟說︰「我都有機會比人落藥呀！你都要注重下我！我下次去廁所帶埋杯嘢飲去，穩陣啲啦！」