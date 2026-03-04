Ivy周曉彤直認「象徵式」鍾意周永恆 曾被叉頸威脅人生安全

周永恆被揭與妻子陳薇正辦離婚，同時前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）在社交網公開數臭多宗罪，Ivy一度強調自己與周永恆不是戀人，對方只是她多年來的追求者，但今日現身說法，表示跟周永恆的確是拍過一日拖，形容只是「象徵式鍾意」對方。今日，周曉彤現身尖沙咀出席《無毒新境界》禁毒電影創作比賽首映禮，同場還有米雪、雪梨、徐偉棟、徐頴堃、黃文標、張滿源、菁瑋，甄𢡟強及啤梨葉文輝等，Ivy登場談及跟周永恆之間關係。

周曉彤直認曾經與周永恆拍拖，已經是上年9月的事，Ivy未有否認介入對方婚姻，並解釋男方一直聲稱跟太太離婚，但當時卻與妻子尚未正式離婚。周曉彤自言亦不清楚跟男方關係，彼此早在阿Yu（趙頌茹，後改名為趙梓淇）時期已相識，Ivy指周永恆會找她傾訴，形容當時周永恆好正常，她又自稱很喜歡小動物及小朋友，所以有幫對方照顧兒子，用兒子來作情緒勒索，後來才發現周永恆精神有問題，故拍拖一日便提出分手。

Ivy表示自己是基督徒，當初已講明不會婚前性行為。對於周永恆向她傳訊息聲稱「係你搞到我變基佬」、「我會用搞基嚟報復你」，Ivy指他語無倫次得好嚴重，好困擾。

Ivy指周永恆做出不同騷擾行為，更曾離譜到赤裸上身在她的屋企門口發癲，不停按門鐘，更call消防，問她為何不搬屋，Ivy表示已轉手機號碼避開對方。訪問期間，Ivy又稱曾跟周永恆互送禮物，只是「象徵式」鍾意對方，卻否認接受男方金錢上援助用作租金及水電費，大家關係由去年9月直至今年2月，被問到最後一次聯絡，Ivy指是剛過去的星期日，她又爆曾被周永恆叉頸威脅其人生安全，更恐嚇一出聲「會即刻殺死你」！