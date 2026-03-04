衝鋒火拼｜方中信喜獲陳家樂介紹兩餸飯 拍動作戲自嘲鈣質流失骨都脆(有片)

張繼聰、陳家樂、方中信、呂良偉、張文傑、馬思惠(Macy@VIVA)今晚現身尖沙咀，聯同導演吳家偉出席主演電影《衝鋒：火拼》首映禮，四位主角分享拍攝難忘事事，方中信笑言最難忘是跟兩位影帝級演員合作，令獲提名今屆金像獎的張繼聰和陳家樂不懂反應；張繼聰就分享開真槍不眨眼的秘技，就是超厚耳塞。呂良偉就半說笑投訴導演拍太多通宵戲，陳家樂就多謝擔任動作指導的張文傑，令他拍動作片的技術大增。

陳家樂、方中信和Macy在戲中演衝鋒隊警員，3人受訪笑談合作趣事，方中信笑言能路兩位年輕演員合作，非常開心。陳家樂認真表示，今次是第二次與方中信合作，「開頭有啲驚，認識咗就發現佢係特登擺出氣勢嚇人，其實內心係好溫馴嘅小綿羊，今次就知道唔使忌佢。我最記得佢最溫柔嘅嘢，就係我著制服經常都唔夠整齊，佢會行埋嚟好細心地幫我整理。」Macy坦言當時初入行，性格較內向，難免被方中信的氣場震懾，「拍到最後幾場戲，方生突然過嚟講下笑。」不過方中信作勢投訴，「最後幾日先發現！」

方中信大讚陳家樂好介紹，「有一日喺加連威老道拍戲，我見佢個飯盒好正，佢話呢啲叫『雙餸飯』，我完全唔知，第一次接觸雙餸飯，跟住我嗌咗個3餸飯，多謝佢！」家樂聞言即哈哈大笑，「尖沙咀名物！」由於電影已是3年前拍攝，兩人都記不起當日吃甚餸，但大讚雙餸飯比劇集的燒味飯好吃。

唔使硬食 終身受用

陳家樂自言甚少拍硬橋硬馬的打鬥動作戲，今次獲安排接受張文傑的特訓，「至少擺到個款，唔使替身做難度高動作，撻落地自己識彈返起身，以前係硬食，頂多幾take都真係傷，German教完真係可拍多幾take都唔使受傷，好多謝佢，以後拍動作戲，真係終身受用。」

自嘲不及Macy卜卜脆

戲中有不少槍戰場面，全部真槍實彈，張繼聰形容是「子彈放題」，方中信和陳家樂異口同聲表示，從未如此開槍過，感覺超爽。方中信有不少動作戲都親身上陣，他笑言，「其實都驚，畢竟鈣質開始流失，(Macy：我都流失緊)點解？你咁後生都流失？你就卜卜脆，我就骨都脆，好彩動作導演安排好好，冇意外發生，冇乜嚴重受傷。」