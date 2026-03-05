鍾培生封盤！豪宅求婚吊威也飛落地 未婚妻係民建聯小花莊雅婷

鍾培生於社交平台驚喜宣布向女友莊雅婷(Angel)求婚成功，正式「封盤」！消息迅即引爆全城討論，相關片段火速被瘋狂轉載。今次求婚選址是在淺水灣鍾家大宅內進行，以「電影級規格」打造：巨型場景佈置、現場管弦樂團伴奏，再加上約 30 米高空威也一躍而下的震撼畫面，令不少網民直言：「呢個唔只係求婚，直頭係全港盛事！」

整個仿《進撃的巨人》求婚企劃交由專業電影導演組聯同動作特技團隊策劃，並在大宅內搭建威也裝置，完成高難度高空鏡頭。據悉，製作團隊曾就安全考量建議以替身處理最危險部分，但鍾培生堅持親力親為親自上陣，並早於 2 個月前開始密集彩排，反覆調整落地步伐與走位。有現場工作人員透露，他為求「落地後第一步要穩要定」，練到手臂及膝蓋多處瘀傷仍未肯收手；求婚當日他在頂樓位置短暫閉目深呼吸，為求整個求婚過程萬無一失。鍾培生指：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫所有嘢一定要自己落地完成。」

進擊的巨人mode求婚

影片見到鍾培生的豪宅放了「進擊的巨人」場景佈置，又有現場管弦樂團伴奏，當從他30 米高空威也一躍而下時，莊雅婷驚喜看着他飛天遁地。然後她離開座椅走到鍾培生面前，而鍾培生先為她圍上《進擊的巨人》動畫完結篇中米卡莎造型頸巾，再單腳跪地向女友求婚，並謂：「我鍾培生承諾，我會愛你，保護你、照顧你一生一世。」最後說出兩次「嫁俾我」便起身攬着莊雅婷錫錫，莊雅婷就全程在笑，之後更向住鏡頭大晒戒指。

隨著「封盤」消息曝光，不少留言恭喜鍾培生「名草有主」。鍾培生多謝各位的祝福，並表示將幕後班底、籌備細節及更多花絮進一步公開。莊雅婷則稱私人事情不作回應，感謝外界的關心，強調會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家。