娛樂
出版：2026-Mar-05 00:24
更新：2026-Mar-05 00:24

鍾培生封盤！豪宅求婚吊威也飛落地 未婚妻係民建聯小花莊雅婷

IMG 8721

鍾培生宣布封盤！

鍾培生於社交平台驚喜宣布向女友莊雅婷(Angel)求婚成功，正式「封盤」！消息迅即引爆全城討論，相關片段火速被瘋狂轉載。今次求婚選址是在淺水灣鍾家大宅內進行，以「電影級規格」打造：巨型場景佈置、現場管弦樂團伴奏，再加上約 30 米高空威也一躍而下的震撼畫面，令不少網民直言：「呢個唔只係求婚，直頭係全港盛事！」

IMG 8709

鍾培生是動漫迷，連求婚都好動漫feel。

為愛拒用替身受傷堅持親力親為

整個仿《進撃的巨人》求婚企劃交由專業電影導演組聯同動作特技團隊策劃，並在大宅內搭建威也裝置，完成高難度高空鏡頭。據悉，製作團隊曾就安全考量建議以替身處理最危險部分，但鍾培生堅持親力親為親自上陣，並早於 2 個月前開始密集彩排，反覆調整落地步伐與走位。有現場工作人員透露，他為求「落地後第一步要穩要定」，練到手臂及膝蓋多處瘀傷仍未肯收手；求婚當日他在頂樓位置短暫閉目深呼吸，為求整個求婚過程萬無一失。鍾培生指：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫所有嘢一定要自己落地完成。」

進擊的巨人mode求婚

影片見到鍾培生的豪宅放了「進擊的巨人」場景佈置，又有現場管弦樂團伴奏，當從他30 米高空威也一躍而下時，莊雅婷驚喜看着他飛天遁地。然後她離開座椅走到鍾培生面前，而鍾培生先為她圍上《進擊的巨人》動畫完結篇中米卡莎造型頸巾，再單腳跪地向女友求婚，並謂：「我鍾培生承諾，我會愛你，保護你、照顧你一生一世。」最後說出兩次「嫁俾我」便起身攬着莊雅婷錫錫，莊雅婷就全程在笑，之後更向住鏡頭大晒戒指。

隨著「封盤」消息曝光，不少留言恭喜鍾培生「名草有主」。鍾培生多謝各位的祝福，並表示將幕後班底、籌備細節及更多花絮進一步公開。莊雅婷則稱私人事情不作回應，感謝外界的關心，強調會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家。

鍾培生其後在帖文以三種語言向未婚妻許下承諾：

我承諾我會愛你、保護你、照顧你，一生一世。
I vow
to love you, to protect you,
and to take care of you
forever and ever.
一生あなたを愛し、守り、どんな時も支え続けることを誓います。

IMG 8717 IMG 8720 IMG 8718 IMG 8719 IMG 8722 鍾培生與莊雅婷在巨人甜蜜合照 現場邀得合唱團與管弦樂團伴奏，烘托求婚一刻的震撼氣氛

女方背景曝光

鍾培生未婚妻莊雅婷（Angel）現年25歲，於2000年香港出生，曾於北京大學完成本科雙學位，其後於香港大學進修碩士課程。￼Angel 現任職於招商局金融控股有限公司 分析和知識管理中心副經理，亦為現任西貢區議會委任議員，是香港本屆最年輕的區議員。￼消息曝光後，留言區除祝福洗版，亦有不少網民形容二人係「強強聯手」，直言今次「封盤」唔止震撼，更顯份量。

莊雅婷驚喜步入淺水灣鍾家大宅 IMG 8711 IMG 8744 IMG 8745 IMG 8751 IMG 8750 IMG 8746 IMG 8754 IMG 8753 IMG 8743 IMG 8752

