鍾培生封盤！豪宅求婚吊威吔飛落地 未婚妻來頭勁

鍾培生今日傍晚於社交平台驚喜宣布向女友莊雅婷（Angel）求婚成功，正式「封盤」消息迅即引爆全城討論，相關片段火速被瘋狂轉載，直衝熱搜。今次求婚選址淺水灣鍾家大宅內進行，以「電影級規格」打造：巨型場景佈置、現場管弦樂團伴奏，再加上約 30 米高空威也一躍而下的震撼畫面，令不少網民直言：「呢個唔只係求婚，直頭係全港盛事！」

女方背景曝光 鍾培生未婚妻莊雅婷（Angel）現年25歲，於2000年香港出生，曾於北京大學完成本科雙學位，其後於香港大學進修碩士課程。￼Angel 現任職於招商局金融控股有限公司 分析和知識管理中心副經理，亦為現任西貢區議會委任議員，是香港本屆最年輕的區議員。￼消息曝光後，留言區除祝福洗版，亦有不少網民形容二人係「強強聯手」，直言今次「封盤」唔止震撼，更顯份量。

為愛拒用替身受傷堅持親力親為 整個求婚企劃交由專業電影導演組聯同動作特技團隊策劃，並在大宅內搭建威也裝置，完成高難度高空鏡頭。據悉，製作團隊曾就安全考量建議以替身處理最危險段落，但鍾培生堅持親力親為親自上陣，並早於 2 個月前已開始密集彩排，反覆調整落地步伐與走位。有現場工作人員透露，他為求「落地後第一步要穩要定」，練到手臂及膝蓋多處瘀傷仍未肯收手；求婚當日他在頂樓位置短暫閉目深呼吸，為求整個求婚過程萬無一失。鍾培生指：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫所有嘢一定要自己落地完成。」

女方含淚點頭答應 隨著「封盤」消息曝光，「城中富四代荀盤」稱號亦再掀熱話，不少留言恭喜「名草有主」，成為熱話。鍾培生表示將預期就幕後班底、籌備細節及更多花絮作進一步跟進，多謝各位的祝福。