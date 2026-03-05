熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-05 02:28
更新：2026-Mar-05 02:28

鍾培生未婚妻莊雅婷背景公開！做區議員選過港姐 主持節目口齒伶俐

IMG 8721

鍾培生宣布封盤！

鍾培生宣布迎娶細他10年的25歲西貢區議會委任議員莊雅婷（Angel ）。他的未婚妻背景隨即被起底，土生土長的她曾於北京大學完成本科雙學位，其後於香港大學進修碩士課程。￼Angel 現任職於招商局金融控股有限公司分析和知識管理中心副經理，亦為現任西貢區議會委任議員，是香港本屆最年輕的區議員。最令人印象深刻，莫過於現身香港小姐首輪面試，由於她的相貌娟好，隨即引來傳媒關注，但其區議員身份隨即換來外界質疑她用公帑處理私務，最後在廳大的壓力下退選。

20250624095749 130e105912205106b257bf2018ee447023602114

鍾培生未婚妻莊雅婷於2025年曾現身港姐面試，但在爭議聲中退選。

建制背景濃厚

莊雅婷有「民建聯小花」之稱，自幼在香港的國際學校就讀，2018年完成國際文憑課程（IB）後，曾同時收到英國倫敦某名牌大學和北京大學的錄取通知書。最終莊雅婷因愛國精神選擇了北大，入讀政府管理學院，兼讀光華管理學院商學位。2021年立法會選舉，莊休學一年返港參與社區抗疫，當時獲民建聯北區支部主席姚銘賞識，加入該黨立法會議員劉國勳的助選團隊，其後加入青年民建聯及擔任議員助理工作。她於2023年畢業，同年返港後即時受政府委任西貢區區議員，成為「完善地區治理」後首批獲委任的區議員，亦是本屆區議會最年輕。保安局局長鄧炳強出席青年民建聯活動時更加形容，莊雅婷原本獲英國大學錄取，但最終都選擇負笈北大是「棄暗投明」。

莊雅婷 Angel Chong (莊雅婷ig) 莊雅婷 Angel Chong (莊雅婷ig) 莊雅婷 Angel Chong (莊雅婷ig) 莊雅婷 Angel Chong (莊雅婷ig) 莊雅婷 Angel Chong (莊雅婷ig) 民建聯小花莊雅婷選港姐(莊雅婷ig) 鄧炳強讚民建聯小花莊雅婷(左二)「棄暗投明」，放棄英國大學到北大就讀 民建聯小花莊雅婷選港姐(莊雅婷ig) 民建聯小花莊雅婷選港姐(莊雅婷ig) 民建聯小花莊雅婷選港姐(莊雅婷ig)

主持網上節目有板有眼

莊雅婷在政圈一直非常活躍，擁有深厚的建制背景。2025年6月，她出席《香港國安法》實施5周年論壇，分享自己考入北大後被中學老師嘲諷「大陸晒」的經歷，並公開重申「愛國無錯」。她亦善用網上平台，就一些議題拍片分享自己的看法，此舉跟鍾培生非常相似。

此外，她亦有為am730主持網上節目《北都焦點》，就北區發展與不同嘉賓相討，表現自然，口齒伶俐。最新一輯便是與中原集團創辦人施永青，探討北部都會區的樓宇市場發展。

螢幕截圖 2026 03 05 上午1.31.17 螢幕截圖 2026 03 05 上午1.32.07 螢幕截圖 2026 03 05 上午1.26.13 IMG 8723 IMG 8728 IMG 8727 IMG 8732 IMG 8731 IMG 8730 IMG 8729 IMG 8733

