鍾培生未婚妻莊雅婷背景公開！做區議員選過港姐 主持節目口齒伶俐

鍾培生宣布迎娶細他10年的25歲西貢區議會委任議員莊雅婷（Angel ）。他的未婚妻背景隨即被起底，土生土長的她曾於北京大學完成本科雙學位，其後於香港大學進修碩士課程。￼Angel 現任職於招商局金融控股有限公司分析和知識管理中心副經理，亦為現任西貢區議會委任議員，是香港本屆最年輕的區議員。最令人印象深刻，莫過於現身香港小姐首輪面試，由於她的相貌娟好，隨即引來傳媒關注，但其區議員身份隨即換來外界質疑她用公帑處理私務，最後在廳大的壓力下退選。

鍾培生未婚妻莊雅婷於2025年曾現身港姐面試，但在爭議聲中退選。

莊雅婷有「民建聯小花」之稱，自幼在香港的國際學校就讀，2018年完成國際文憑課程（IB）後，曾同時收到英國倫敦某名牌大學和北京大學的錄取通知書。最終莊雅婷因愛國精神選擇了北大，入讀政府管理學院，兼讀光華管理學院商學位。2021年立法會選舉，莊休學一年返港參與社區抗疫，當時獲民建聯北區支部主席姚銘賞識，加入該黨立法會議員劉國勳的助選團隊，其後加入青年民建聯及擔任議員助理工作。她於2023年畢業，同年返港後即時受政府委任西貢區區議員，成為「完善地區治理」後首批獲委任的區議員，亦是本屆區議會最年輕。保安局局長鄧炳強出席青年民建聯活動時更加形容，莊雅婷原本獲英國大學錄取，但最終都選擇負笈北大是「棄暗投明」。

主持網上節目有板有眼

莊雅婷在政圈一直非常活躍，擁有深厚的建制背景。2025年6月，她出席《香港國安法》實施5周年論壇，分享自己考入北大後被中學老師嘲諷「大陸晒」的經歷，並公開重申「愛國無錯」。她亦善用網上平台，就一些議題拍片分享自己的看法，此舉跟鍾培生非常相似。

此外，她亦有為am730主持網上節目《北都焦點》，就北區發展與不同嘉賓相討，表現自然，口齒伶俐。最新一輯便是與中原集團創辦人施永青，探討北部都會區的樓宇市場發展。