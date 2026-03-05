柳應廷Jer冰島負15度赤腳拍MV 化身折翼天使寄語低谷再展翅翱翔(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)昨日(4日)推出本年度首支個人單曲《跌在地上的怪獸》，歌曲以「墮落天使」為主軸，降臨人間的天使，因與眾不同而被視作怪獸。Jer一直夢想能往冰島，今年2月如願遠赴冰島拍攝張蚊首次執導的電影《不得不好死》，有感新歌被視作異類、格格不入的孤獨落寞感，很配合冰島孤絕異境feel，順道在當地拍MV。Jer希望透過歌曲寄語大家相信自我價值，別輕易要被世界的「真理」界定或打擊，或許怪獸，只是折翼天使，即使置身低谷，仍能再展翅翱翔。

誰定怪異？跌倒療傷再起飛 新歌繼續由合作無間的王雙駿(Carl叔)監製，與作曲的吳林峰聯手編曲，由兩度合作的周耀輝填詞。去年《今繼》以傳統的修復工藝「金繼」(Kintsugi)帶出面對人生傷痛的「生活藝術」，寄語勇敢擁抱過去傷痛，仍能活出更美好的明天。新歌延續自愛主題，也呼應周耀輝筆下《約齊靈魂在墳墓開生日派對》的歌詞「怪就怪異到很美好」，英文歌名「Freak」，歌曲文案引用「不要相信一切將我拯救的真理 只要相信一世得我拯救自己」兩句歌詞帶出主旨，寫著「正常，異常，熟悉，陌生，普通，古怪。我們的世界好多這樣的分別與判斷。多得我們都不再問，可能也是不敢問，到底是誰定的？只有驚慌的、哀傷的、孤單的，不得不問，為什麼自己要驚慌、哀傷、孤單？這首歌，送給怪獸。原來怪獸就是跌在地上的天使。受傷了。怪獸，天使，在世界眼中，都是異常、陌生、古怪。其實是同類，也就約定一起療傷，要飛。超越世界。」Jer希望鼓勵每一位自覺與世界格格不入的人，即使此刻感到自己像一隻跌在地上的怪獸，跌倒後依然能夠重新起飛。

完成人生check list 《跌在地上的怪獸》MV由李刀拿(@Liknifena)執導，繼《不要說出來》、《今繼》後再合作，遠赴冰島取景拍攝，Jer興奮分享：「從小就好想去冰川看雪景，冰島是一個很美麗的地方。這首歌的旋律和氛圍帶有一種冰島式的落寞感，所以選了冰島。加上冰島下雪，很希望能營造那種孤獨、寂寞的感覺。」今次兩日的冰島拍攝，團隊走訪冰島多個絕美自然場景，包括冰湖，山洞及公路。Jer說：「冰島好像怎樣拍都好看，加上航拍效果，讓人感受到世界原來可以很大。新歌配上冰島畫面，令我好像完成了人生其中一個Check List。」歌曲MV配上冰島的孤絕異境，除了可細味冰島的美麗景色，Jer希望透過這首作品，陪伴每一個身處低谷的人，相信自己的能力，終能再次飛翔。

狼狽但溫暖 MV以「墮落天使」為主軸，講述天使降臨人間後，因與眾不同而被視為異類。雖說有點「自肥」，但Jer化身折翼天使，要在嚴寒天氣下穿單薄戲服，拍攝首日，當地氣溫低至零下負15度。Jer分享拍攝點滴，「我裏面穿了兩件保暖衣，外面一件冷衫，還脫了鞋，包了一塊薄布，差不多是赤腳坐在冰湖上拍攝。而赤腳因為天使穿鞋好像不太搭配。」每當拍攝暫停，工作人員便立即用大褸、熱水和錫紙為他保暖，場面雖然狼狽卻充滿溫暖。導演更細心準備了8個暖包貼滿大褸，讓Jer直言在嚴冬中也不覺寒冷。

連鞋都吹落山 Jer特別提到有場戲需要在結冰的地面上行走。為安全起見，拍攝前他穿上冰爪鞋就位，但一到正式拍攝脫掉鞋後便感覺地面很滑，加上冰島強風猛烈，令航拍也成為一大挑戰。他說：「冰島真的超大風，有時吹一陣就開始頭痛。最慘的是因為太大風，影響航拍機不穩定，要等風勢減弱才能繼續拍。」大風的程度甚至吹倒了髮型師，鞋也被吹落山。 遇極光放題 總結冰島之旅，Jer依然覺得順利、開心和非常幸運，因為拍攝期間適逢極光爆發最活躍的時期，整個團隊都親眼見證了夢幻極光。Jer感動表示：「兩日拍攝，剛好也是冰島19年來極光爆發最犀利的日子，真的很幸運，極光非常震撼。之後會在社交平台分享照片和影片給大家看！」