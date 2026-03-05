中年好聲音4｜羅天宇自爆對手太強失信心 陳懿德到場冧爆打氣

《中年好聲音4》將於周日（8日）晚8點翡翠台播映「導師分組賽」第二集，36強選手分成三大陣營爭奪晉級名額！今集是兩位選手合唱歌曲，除了考驗唱功外，更考驗選手之間的默契度，而最低分隊伍會淘汰兩人。 今集「花生指數」最高必定是紅隊羅天宇與朗尼合唱王菲名曲《曖昧》，皆因天宇緋聞女友陳懿德（德德）毫不避嫌到場支持。當天宇表演時，坐在觀眾席上的德德全程甜笑，非常陶醉。

陳懿德緊張咬唇 首次脫下「獅子王」面具演出的天宇，賽前受訪時坦言沒有信心：「我阿媽都笑我『你入咗行咁耐都仲緊張嘅』，但係冇辦法，對手真係太強，信心對我嚟講真係唔見咗。」為了練好歌曲，縱使天宇工作超忙碌，朗尼亦毫不介意做「跟班」。天宇說：「咁啱呢幾日我都好忙，我一日可能去六個地方，朗尼就跟住我去六個地方……我去借衫、我去踩台、我去上堂，佢都跟住一齊去練。」朗尼則指天宇太靚仔，望着他唱《曖昧》很易入戲。

評審張佳添讚天宇唱出《曖昧》的味道，特別喜歡他唱情歌，並將天宇的緋聞擺上枱：「唔怪得德德……唔係，係『德』到咁多女粉絲垂青。」笑爆全場。當公布分數一刻，德德更緊張到咬唇！

可嵐唱出《天與地》 至於紫隊謝昉益與可嵐以音樂劇形式合唱《天與地》，導師高少華（銀老師）讚謝昉益高大靚仔，可嵐亦美麗動人，覺得兩人非常合襯，不過可嵐笑言「好姊弟喎」！ 評審肥媽與周國豐都讚謝昉益咬字有進步，周國豐更指兩人的音樂劇演得很仔細：「尤其係可嵐嘅和音托到件事出嚟。」 究竟可嵐與謝昉益這對「姊弟組合」能否憑出色的音樂劇演出獲得高分數？而天宇在緋聞女友德德在現場加持下，又會否取得好成績？就要鎖定本周日晚8點睇《中年好聲音4》。