葉璇拍短劇飾演男主角母親 被指不及佘詩曼高EQ大方回應

現年46歲的葉璇，1999年奪得國際華裔小姐冠軍及「最具古典美態獎」入行，拍攝《再生緣》、《雲海玉弓緣》及《封神榜》等古裝劇，被觀眾大讚適合其古典美貌，封為「古典美人」。佢喺2005年離開TVB後將重心移向內地發展，除咗參與電影、電視劇及綜藝節目拍攝之外，同時亦積極經營小紅書等社交平台。近日葉璇進軍「短劇」市場，雖然被網民冷嘲熱諷，認為佢星途大不如前，並將佢與同期出道的佘詩曼作比較，獲本尊以高EQ大方回應批評。

近日有網民發現葉璇進軍內地「短劇」市場，在全新短劇《少夫人來自東北》挑戰長輩角色，飾演男主角媽媽。葉璇於劇中有多個華麗嘅造型，似足霸氣豪門奶奶。有網民大讚就佢演技非凡及欣賞佢有自知之明，冇強行繼續飾演少女角色，不過亦有網民慨嘆，認為佢拍攝低成本製作及卡士較弱嘅短劇係自貶身價；更有網民將佢與同期出道的佘詩曼作比較，留言話「阿佘起碼還是女主角，你竟然去了短劇賽道」。

葉璇︰劇沒有長短之分 只有好看和不好看 葉璇在小紅書出PO，上載短劇拍攝花絮及留言：「提問 好看在東北話裏怎麼說？拍了一個很歡樂的短劇叫《少夫人來自東北》，第一次的拍攝短劇，很歡樂。在這個劇組學習了很多東北方言。其實，內容沒有長短之分，只有好看和不好看，所以我都應該用心去拍。#我的新年儀式感 #馬年開工大吉」，其高EQ大方回應獲得網民讚賞。 原文刊登於 Yahoo娛樂圈