鍾培生自認性慾強 曾公開揀偶條件莊雅婷中咗邊幾樣？

鍾培生宣布迎娶細他10年的25歲西貢區議會委任議員莊雅婷（Angel），更以《進擊的巨人》形式求婚，重現艾倫為米卡莎圍頸巾的一幕。雖然米卡莎最後斬掉艾倫，但不少人認為艾倫與米卡莎是真心相愛，所以艾倫才作犧牲保護另一半。有網民形容鍾培生今次的求婚方式，是「艾倫同米卡莎另一個美好結局」，鍾培生亦留言回應說：「諫山創老師自己結婚唔俾艾倫同米卡莎結婚，由我同Angel去完成個故仔」 「電競之父」兼「百億富三代」突然宣布迎娶莊雅婷，令不少人大吃一驚，有人留言問：「鍾生你有時間有錢做乜咁睇唔開？」鍾培生回覆表示「相信愛情！」而鍾培生過去在訪問中曾透露「一公開就係結婚」，他果然說到做到，直接公開求婚過程，更在帖文下稱呼另一半做「鍾莊議員」。

樣靚身材正智慧聰明 鍾培生曾拍過幾次拖，但自己是用情專一，從不隨便。數年前曾傳他與日籍女友結婚，但最終傳聞歸傳聞。過去他毫不保留分享自己對另一半的要求，他希望另一半要樣靚身材正、智慧聰明準時有上進心文化水平高等，莊雅婷似乎全都吻合。他曾表示視乎女方付出及可以滿足他有多少，他才會付出相應代價。他自知性格難頂，希望可以找到一個「食得住」他的人，對方可以協調他的私生活，輕鬆時能陪伴自己聊天說地，而又能相知相惜的靈魂伴侶。

他也提到不需要女方很有錢，不用竹門對竹門，最重要是對方屋企有沒有學識及修養，他認為雙方的家庭文化差異不能太大，溝通是很重要，否則雙方的價值觀、家庭理念及文化，嗌交嘅底線都會有好大出入。

與此同時，鍾培生早年跟林作一齊接受Bob及江美儀訪問，提及性慾強弱時，他自稱因自細體能很好，所以肌肉控制非常厲害，能夠滿足了對方的高潮才達到自己的高潮：「我肌肉控制好勁！甚至我身邊有很多男性朋友，很多上市公司老闆私下向我請教。」當時Bob立即向他請教，鍾培生透露呼吸是最基本，下盤肌肉都很重要：「要收放自如，全部都有得練。（練多久？）由細練到大。」並指自第一日有性行為就追求完美性愛，全因自己是完美主義者：「我腰力好好，你叫我做100下倒吊仰臥起坐，我也做得到。」他又提到大學放了一個長達17、18日假期，期間進行了50多次性行為。阿Bob聽完也忍不住向鍾培生叫了一聲「師傅」。

他亦曾在節目《女人四十》中承認自己對性需求大，「性」是不可缺少的戀愛元素，並稱心目中的想中約會是：「在酒精的微醺，帶上美好的親吻和性愛。（Get drunk，good kiss and good sex）」因此，不少網民非常關注莊議員的性生活，擔心她受不了。