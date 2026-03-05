唱錢｜側田技驚四座速破500萬瀏覽次數 翻唱《數字人生》激勵妥瑞症男孩

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》，上周六一集，側田憑一首《數字人生》技驚四座、一夜翻Hit，除吸引網民爭取表示要搶演唱會飛，還間接鼓勵患了妥瑞症的小男孩，相當感人。
本尊親自回覆
有港人在社交網發文，指患有妥瑞症的兒子默看了《唱錢》後，被側田強勁的唱功折服，接着幾天更瘋狂唱《數字人生》，樓主更將囝囝挑戰《數字人生》的片段放上網，他更留言：「細佬星期六晚睇完TVB唱錢之後知道邊個係側田，細佬仲贊側田好叻好勁，唱歌好好聽，跟住呢兩日無時無刻都系度唱數字人生。第二日我講咗側田當年都紅紅嘅歷史俾細佬聽，細佬好希望側田會繼續努力唔好放棄香港樂壇繼續唱歌。」這位網民指囝囝兩年前確診妥瑞症，更因抽動太厲害而沒法上學，「好彩讀緊間學校啲老師同埋同學唔會因為細佬佢有抽動同眨眼，有時仲會控制唔到會大叫而取笑佢，同學們都好錫佢同體諒佢。」樓主續言囝囝這兩年十分努力與妥瑞症對抗，又指兒子3月29日生日，希望側田可以留言講聲生日快樂，本尊側田竟親自回覆，留言：「努力練鼓，期待和你jam歌」。
除了贏盡好評，根據官方公布消息，側田《唱錢》的相關演唱片段，在短短兩天內已吸獲了超過500萬瀏覽次數！一連三集的「明星版」結束後，本周六《唱錢》將回歸「素人版」，但實力絕對不容忽視，根據無綫昨晚（4日）播映的節目宣傳預告，共剪輯了三名素人挑戰者的演唱片段，三人分別演唱《友情歲月》、《失戀無罪》及《無賴》，並預告將有挑戰者繼張與辰及側田後、成為第三名成功挑戰Monster的打爆機人士。