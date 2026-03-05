唱錢｜側田技驚四座速破500萬瀏覽次數 翻唱《數字人生》激勵妥瑞症男孩

本尊親自回覆

有港人在社交網發文，指患有妥瑞症的兒子默看了《唱錢》後，被側田強勁的唱功折服，接着幾天更瘋狂唱《數字人生》，樓主更將囝囝挑戰《數字人生》的片段放上網，他更留言：「細佬星期六晚睇完TVB唱錢之後知道邊個係側田，細佬仲贊側田好叻好勁，唱歌好好聽，跟住呢兩日無時無刻都系度唱數字人生。第二日我講咗側田當年都紅紅嘅歷史俾細佬聽，細佬好希望側田會繼續努力唔好放棄香港樂壇繼續唱歌。」這位網民指囝囝兩年前確診妥瑞症，更因抽動太厲害而沒法上學，「好彩讀緊間學校啲老師同埋同學唔會因為細佬佢有抽動同眨眼，有時仲會控制唔到會大叫而取笑佢，同學們都好錫佢同體諒佢。」樓主續言囝囝這兩年十分努力與妥瑞症對抗，又指兒子3月29日生日，希望側田可以留言講聲生日快樂，本尊側田竟親自回覆，留言：「努力練鼓，期待和你jam歌」。