尹天照重提當年向亞視提加薪被拒離巢因由 因患癌太太拒再演殭屍

尹天照當年憑亞視經典劇《我和殭屍有個約會》況天佑一角爆紅，如今61歲嘅佢雖淡出多年，仍係唔少劇迷心中嘅「不死英雄」。最近，尹天照接受作家筆華棋在網台YouTube節目SpotiTalk訪問，罕有地提起昔日亞視歲月，大爆鮮為人知辛酸事。
獲高薪誠邀回巢
尹天照透露，當年在監製冼志偉支持下，信心滿滿地向亞視高層提出加薪一倍續約，怎料遭新高層當場拒絕，僅象徵性加薪「一包煙錢」約二十多元。尹天照坦言當下感到極度屈辱，憤而離巢，轉戰電影圈闖天下。沒想到命運峰迴路轉，之後冼志偉拿著《我和殭屍有個約會2》劇本親自找亞視時任新老闆林百欣，對方睇過劇本後立即批出拍攝，更以高薪誠邀尹天照回巢。
多年後，系列原創人陳十三執導電影版《驅魔龍族馬小玲》上映，劇迷期待滿滿，票房表現卻未如理想。尹天照直言：「殭屍唔同喪屍，感覺有啲唔同，可能組合唔太啱。」尹天照坦率地表示，要突破經典難度極高，並理解創作團隊壓力之大。談到近年短劇盛行，他笑言仲未能適應「未發酵就播完」形式，希望未來長劇能重現光輝，好讓演員有機會真正發揮演技。
當時尹天照事業風光無限，但其人生卻歷經大風浪；當年太太不幸確診血癌，尹天照幾乎崩潰，唯有誠心向上帝祈禱，承諾若太太康復，願付出一切。奇蹟地，尹天照太太最終痊癒，如今已健康生活15年。這段經歷令尹天照信仰更堅定，成為虔誠基督徒，也因此立下原則，不再接拍與殭屍、魔鬼相關題材，即使有人開出高價邀請，亦婉拒到底。
原文刊登於 Yahoo娛樂圈