尹天照重提當年向亞視提加薪被拒離巢因由 因患癌太太拒再演殭屍

尹天照當年憑亞視經典劇《我和殭屍有個約會》況天佑一角爆紅，如今61歲嘅佢雖淡出多年，仍係唔少劇迷心中嘅「不死英雄」。最近，尹天照接受作家筆華棋在網台YouTube節目SpotiTalk訪問，罕有地提起昔日亞視歲月，大爆鮮為人知辛酸事。

獲高薪誠邀回巢

尹天照透露，當年在監製冼志偉支持下，信心滿滿地向亞視高層提出加薪一倍續約，怎料遭新高層當場拒絕，僅象徵性加薪「一包煙錢」約二十多元。尹天照坦言當下感到極度屈辱，憤而離巢，轉戰電影圈闖天下。沒想到命運峰迴路轉，之後冼志偉拿著《我和殭屍有個約會2》劇本親自找亞視時任新老闆林百欣，對方睇過劇本後立即批出拍攝，更以高薪誠邀尹天照回巢。